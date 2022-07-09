Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

09 июля 2022, 10:19

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Армянские военные обстреляли с приграничной территории позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская и азербайджанская стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 7 июля Армения заявила, что Азербайджан обстрелял армянские позиции и дорогу в направлении села Елпин. В свою очередь, военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе.

Вечером 8 июля армянские военнослужащие с позиций около села Зяркенд Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, около села Йухары Айрым Кяльбаджарского района, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, добавило ведомство.

На 10.15 мск 9 июля на сайте министерства обороны Армении нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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