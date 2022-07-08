Сериал Кадырова вписался в тренд дискредитации украинских властей

08 июля 2022, 19:32

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Рамзан Кадыров не раз выступал с критическими выпадами в адрес президента Украины и съемки "сериала" о Зеленском стали продолжением федерального тренда по выпадам в адрес властей Украины, хотя ролики с участием Кадырова следует рассматривать прежде всего как развлечение, указали политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков. Подобные ролики не способны укрепить политическое положение главы Чечни на федеральном уровне, указал кавказовед Руслан Кутаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 4 июля публикует в соцсети серии "сериала" "Приключения Зеленского", высмеивающего президента Украины Владимира Зеленского. В съемках роликов принял участие сам глава Чечни. В одном из роликов Кадыров заставляет актера, играющего роль Зеленского, подписать акт о капитуляции Украины и сказать "Ахмат - сила", а во втором - отказывается принять его в состав батальона "Ахмат". Кадыров, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, указали пользователи сети. Кто стоит за созданием этих видео, как Кадыров повышает свою популярность в соцсетях и помогут ли ему в этом пародийные ролики, говорится в справке "Кавказского узла" "Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском".

Идея сериала принадлежит не Кадырову, уверен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Мне кажется, что в Москве какие-то продюсеры увидели активность Кадырова по Украине и решили на этом заработать, предложив ему идею снять сериал о Зеленском. Глава Чечни, будучи чиновником, который следует тренду дискредитации людей на тему Украины, оппозиции, ЛГБТ-сообщества, с радостью согласился. Я не могу допустить, что идея снять сериал пришла в голову Кадырова в такое сложное время, и он стал реальностью. Мы сейчас не говорим о содержании, а только лишь о самом факте появления сериала", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, сериал – это развлечение для Кадырова, а не политическое действие. "Во-первых, 2,5 миллиона подписчиков в Telegram – это, скорее всего, накрутка. Увеличить аудиторию можно разными способами. Поэтому я бы не стал обращать внимания на цифры. Во-вторых, известно, что Кадырову необходимо всеобщее внимание и признание, но у него нет политических амбиций на федеральном уровне. Ну, кем он может стать? Премьер, вице-премьер, советник президента и подобные должности не для него, он их не получит. Все понимают, что он ограничится должностью главы Чечни. Тем более, что на этой должности у него огромное влияние по всей России", - отметил он.

После того как Кадыров начал активно писать про военную операцию на Украине, число подписчиков его блога в Telegram значительно выросло. Так, в феврале на него были подписаны около 60 тысяч человек. На 19.20 8 июля на него подписаны 2 519 355 человек. Ранее Рамзан Кадыров активно раскручивал свой аккаунт в Instagram, привлекая к этому Моргенштерна, Ольгу Бузову и других популярных блогеров и артистов.

Малашенко уверен, что у Кадырова будет комплекс неполноценности при должности на федеральном уровне. "Те амбиции, о которых он мечтал, - это главный и влиятельный мусульманин России, уже реализованы. Больше ему не надо. Ему главное - сохранение этого имиджа", - пояснил он.

Сериал о Зеленском – это часть кампании по дискредитации Украины, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров уже давно, 5-10 лет назад, общался и взаимодействовал, например, с людьми из "Камеди клаб". Это часть его амплуа. Что касается сериала о Зеленском, то это продолжение его деятельности в этом амплуа. Сейчас в Кремле поддерживается любая дискредитация Зеленского и Украины. И те, кто понимают этот тренд, действуют по аналогичной логике", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К Кадырову, любят его или нет, есть большой интерес, подчеркнул Кутаев. "У него очень большая аудитория. Никто не может с этим спорить. Его можно любить или нет, но за его деятельностью точно следят многие. Может не 2,5 миллиона, но аудитория большая. И все, что он делает, видит большое количество людей. Кадырову приятно, когда его знают и о нем говорят хорошо. Ему это нравится и он делает все свои шаги для того, чтобы понравится всем. Но сериал вряд ли укрепит его политическое положение. Тем более на федеральном уровне. Мне не кажется, что он захочет стать чиновником федерального уровня. Он доволен своим положением главы региона, но его влияние не ограничивается одним регионом и он доволен именно тем, что у него влияние растет и не нужно для этого занимать другие должности", - сказал он.

В мае 2019 года глава Чечни отреагировал на информацию о своей возможной отставке с последующим повышением до вице-премьера демонстративным отказом от амбиций федерального чиновника. При этом политологи неоднократно расценивали действия и заявления Рамзана Кадырова как претензии на более высокие политические должности. В октябре того же года Кадыров заверил журналистов, что не хочет работать вне Чечни и не претендует на должность федерального уровня.

Старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков усомнился в реальности аудитории Кадырова в Telegram.

"Среди этих подписчиков большое количество ботов, это несомненно. Примерно такая же картина была у него в Instagram. Но его аудитория это не только чеченцы, она намного шире, и то, что он пишет и публикует, предназначено для аудитории пошире. У него, конечно, есть амбиции федерального уровня, которые поддерживает сам Владимир Путин, но не уверен, что он сможет реализовать эти амбиции", - сказал он "Кавказскому узлу".

Жаворонков предположил, что сериал о Зеленском - это инициатива Кадырова. "Мне кажется, это его идея. Возможно, эту идею реализуют люди из Москвы. Но такое мог придумать только Кадыров. Он пытается представить себя великим победителем Зеленского. По истечении четырех месяцев [военной операции] ему приходится снимать сериалы и показывать свою лояльность и преданность. А тема Украины - она универсальна для чиновников и для негативных высказываний", - отметил он.

"Кавказский узел" писал, что до начала военной операции и после нее глава Чечни не раз высказывался по поводу Украины, давал советы Владимиру Зеленскому и высказывал свое мнение по поводу его действий. Так, в декабре 2021 года на пресс-конференции Кадыров заявил о необходимости и готовности присоединить Украину. "Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос", - заявил он тогда. 14 февраля Кадыров сделал еще одно заявление, в котором указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все, что от него зависит, для избежания кровопролития и установления мира. "Будьте благоразумны, господин Зеленский", - заявил глава Чечни. 3 марта в своем Telegram-канале он порекомендовал Зеленскому "одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". "Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны", - сказал Кадыров.

26 июня Кадыров заявил о формировании в Чечне четырех новых батальонов, которые будут состоять из "чеченских ребят". Формирование в Чечне подчиненных Минобороны подразделений говорит о том, что Рамзан Кадыров приобрел статус политика на федеральном уровне, заявил ранее Алексей Малашенко. Новые батальоны доверили формировать главе Чечни, поскольку в регионах очень сложно собирать людей для участия в спецоперации, а в республике такой опыт уже имеется, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.