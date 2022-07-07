Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском

07 июля 2022, 23:56

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Рамзан Кадыров, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, указали пользователи сети. Кто стоит за созданием этих видео, как Кадыров повышает свою популярность в соцсетях и помогут ли ему в этом пародийные ролики, говорится в справке "Кавказского узла".

О чем шутит Кадыров?

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 4 июля публикует в соцсети серии "сериала" "Приключения Зеленского", высмеивающего президента Украины Владимира Зеленского. В съемках роликов принял участие сам глава Чечни. В первом видео, которое опубликовано Telegram-канале Кадырова, после панорамных кадров Киева на видео появляется человек, похожий на Владимира Зеленского. Он заявляет о подписании заявления о капитуляции Украины. "Я, действующий президент Украины, верховный главнокомандующий...", - говорит он на украинском языке, делая ошибки в терминах и ударениях. Ролик сопровождают субтитры на русском языке. На левом плече Зеленского лежит рука Кадырова, которая временами надавливает ему на плечо. Псевдо-Зеленский нервничает и у него дрожат руки, когда он пьет воду. Он заявляет, что "демилитаризация и денацификация" Украины произойдет в течение месяца, а затем тихо добавляет: "И в-третьих, Ахмат — сила же? Верно?"

Камера переходит на Кадырова, который покровительственно возвышается над Зеленским и говорит: "Мы доказали. Конечно верно, Ахмат — сила, дон". После этого Зеленский подписывает документ о капитуляции Украины словами "Ахмат — сила", а вместо своей подписи делает росчерк "Z".

Девиз "Ахмат - сила" использует Рамзан Кадыров и его сторонники, именем отца Рамзана Кадырова именем в Чечне названо множество объектов и организаций, в том числе батальоны. Лозунг "Ахмат - сила" стал также одним из лозунгов военной операции на Украине, он используется во множественных видео о чеченских силовиках на Украине, которые выкладывает Кадыров в соцсетях. Новые батальоны, которые Кадыров создает в Чечне, также получили имя "Ахмат".

Второй ролик появился в аккаунте Кадырова 7 июля. "После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол, и стать полезным обществу", — написал глава Чечни под роликом.

В самом ролике Кадыров находится в своем рабочем кабинете. К нему приводят "Зеленского" с "мукой" на носу. "Рамзан Ахматыч, я здесь", — представляется актер в образе президента Украины. Он просит прощения у Кадырова. "Рамзан Ахматыч, простите (...). Был глуп, был молод и горяч. В основном горяч. Рамзан Ахматович, прошу вас, возьмите меня к себе в батальон "Ахмат", - говорит он на видео. Далее "Зеленский" обосновывает, почему Кадыров должен взять его на службу. "У меня есть такая одна штучка (показывает на нос в муке) — чудесное средство, которое позволит мне обнаружить врага везде. И когда я его увижу, я крикну "Ахмат — сила". И он (испугается) и убежит", — сказал пародист, играющий роль Зеленского.

Кадыров же заявил, что батальон "Ахмат" — "уже сформирован". "НАТО набирает таких как ты, дон. Туда и иди, дон, со своими, как это будет…. Белой мукой, дон. Там вам место, дон", передайте, им, дон", — ответил глава Чечни.

После этого Кадыров, который всем своим видом демонстрирует свою уверенность и маскулинность, стучит по столу и требует от "Зеленского" сказать "Ахмат-сила" и "Слава России!". Когда "президента" уводят, он интересуется: "А мука будет?". Ролик завершается титрами "Муки больше не будет, Zеля!".

В видео неоднократно подчеркивается наличие "белой муки" на носу актера, таким образом эксплуатируется российский пропагандистский штамп о том, что президент Украины якобы употребляет наркотики. Использование слова "мука" может отсылать и к теме украинского зерна: Киев обвиняет Россию в вывозе зерна с территорий, которые находятся под контролем России и в препятствовании экспорту украинского зерна по морю . Кадыров подписал ролик от 7 июля словами: "Продолжение следует".

Кто в ролях?

Роль Зеленского исполняет блогер Макс КомикадZe, как он представляется, "блогер Zeля", на канал которого в Telegram к 20.18 мск 7 июля подписаны 44,4 тысячи подписчиков. Он часто выпускает ролики, в которых эксплуатирует внешнее сходство с президентом Украины и оскорбляет его. Так, на одном из роликов, который был опубликован 2 июля, он в образе Зеленского сидит на троне, имитирующем трон из сериала "Игра престолов".

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подтвердили свою причастность к созданию роликов, опубликовав 4 июля совместное видео с Кадыровым. На заднем плане в ролике видна видеокамера и осветительные приборы . В чем именно заключается их роли при подготовке "сериала" о Зеленском, они не указали.

Вован и Лексус получили известность, совершая звонки политикам и звездам, в которых представляются другими людьми. Эти видео они выкладывали в своем YouTube-канале. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса, так как администрация сервиса считает, что канал нарушает правила сообщества. Канал был заблокирован после того, как пранкеры опубликовали видеоролики бесед с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также главой МВД Великобритании Прити Пател, которые они вели от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .



9 июня YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса, об этом они сообщили в своем Telegram-канале. Произошло это после того как 17 мая российские пранкеры пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем-младшим .

Пранкеров подозревают в работе на Кремль, но они отрицают это. "Деньги можно получать хоть откуда, но нас сложно обвинить в том, что мы работаем на другое государство. И в то же время сложно обвинить в работе на Кремль. Потому что все, что делается, делается чисто по нашей инициативе, а не придумывается кем-то в кабинетах", - заявили они .

Как отреагировали в интернете?

Актёр, телеведущий и бывший участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин заявил, что видеосюжеты, в которых Кадыров заставляет Зеленского повторять за ним "Ахмат — сила!", а сам президент Украины появляется перемазанным в подозрительной "белой муке", не пришлись ему по вкусу. "Мне лично не нравится такой юмор. Это не юмор даже — это конъюнктура", — заявил он .

Автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле" раскритиковал ролики Кадырова "который заявлял, что “время клоунады” прошло". "Он некоторыми своими выступлениями показывает обратное", - написал блогер. "Адекватному человеку в этих роликах юмор найти удастся с трудом. У меня от увиденного были только брезгливость и чувство испанского стыда. Видимо в России время хорошей клоунады прошло. Ведь многие профессиональные юмористы уехали из России. Видать мы остались только с чиновниками-клоунами. Правда, юмор у них, такой же никуда не годящийся, как и их политика", - говорится в записи в блоге "Испанский стыд. Полгода назад Кадыров говорил, что “время клоунады прошло”, сегодня он показывает обратное" от 7 июля.

Кадыров в роликах стремится показать свою "крутость", отметил в комментариях к записи пользователь anthony.hayes.

"Есть еще куда падать в бездну фантазий и желаний выглядеть "крутым". Но пока что это только в роликах получается, у товарища "дона". Буквально на днях "Зеленский" у Кадырова в ролике "капитулировал", а вот теперь в фантазиях чеченского главы того "доставили" в Грозный. Кто там и что под "белой мукой", еще надо посмотреть. Впрочем Кадырову не впервой "геройствовать" в роликах. Ничего кроме усмешек те видеоролики не вызывали. Эти два последних вызывают только брезгливость. И вообще, не пора ли Кадырову сотоварищи заняться решением проблем республики, а не снимать глупые видеоролики", - поинтересовался он.

"Кто-нибудь, остановите этого клоуна! Объясните ему, что негоже взрослым дядям, да еще в такой должности, глупостями заниматься", - написал wes.koch.

Отреагировали на ролики Кадырова о Зеленском и пользователи соцсетей. "Взрослый человек, управляет таким регионом большим и в такой ерунде принимать участие! Но это же стыдно должно быть!", - написал 7 июля Иван Федоров в комментарии к записи Вована и Лексуса в соцсети "ВКонтакте" о новом ролике.

Оскорбления Зеленского стали для Кадырова регулярной практикой

До начала военной операции и после него глава Чечни не раз давал советы президенту Украины и высказывал свое мнение по поводу его действий. Так, в декабре 2021 года на пресс-конференции Кадыров заявил о необходимости и готовности присоединить Украину. "Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. (...) По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране", - заявил он тогда.

14 февраля Кадыров сделал еще одно заявление, в котором указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все, что от него зависит, для избежания кровопролития и установления мира. "Будьте благоразумны, господин Зеленский", - заявил глава Чечни.

После начала военной операции советы президенту Украины продолжились."Хочу дать совет пока действующему президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорей позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, попросил извинений", - сказал глава Чечни на митинге в Грозном 25 февраля.

3 марта в своем Telegram-канале он порекомендовал Зеленскому "одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". "Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны", - сказал Кадыров.

23 марта Кадыров опубликовал обращение к Зеленскому, в котором призвал его согласиться со всеми условиями президента России. "Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к Владимиру Владимировичу, чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твоё лицо. А самое главное, тебя никто не найдет", - написал глава Чечни .

4 июня также было опубликовано предупреждение. "Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!", - написал Кадыров .

Военная операция на Украине помогла раскрутке Telegram-канала Кадырова

После того как Кадыров начал активно писать про военную операцию на Украине, число подписчиков его блога значительно выросло. Так в феврале на него были подписаны около 60 тысяч человек . На 7 июля на него подписаны 2 520 028 человек.

Ранее Рамзан Кадыров активно раскручивал свой аккаунт в Instagram***. В октябре 2020 года рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, что получил по 400 тысяч рублей за раскрутку Instagram***-аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных. Шесть из восьми аккаунтов принадлежали семье Кадырова, на их раскрутку ушло 2,4 миллиона рублей. Деньги были отданы за то, чтобы Моргенштерн призвал своих многочисленных подписчиков подписаться на соответствующие аккаунты. Эта подписка была условием для участия в розыгрыше ("гиве") автомобиля. В январе 2021 года аналогичный розыгрыш объявил популярный Instagram-блогер Михаил Литвин. В числе аккаунтов, на которые надо было подписаться, снова оказались родственники и приближенные Рамзана Кадырова. В марте 2021 года аккаунты Кадырова и его приближенных раскручивала Ольга Бузова.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.