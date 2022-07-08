Отказ России исполнять решения ЕСПЧ ударил по семье сочинца Демерчяна

08 июля 2022, 17:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сочи Мардирос Демерчян, который заявлял о пытках силовиков, и его жена не могут работать, почти все деньги уходят на лечение. Компенсация, которую назначил ЕСПЧ, могла бы улучшить их материальное положение, рассказали они. После того как Россия отказалась исполнять решения Страсбургского суда, выплата компенсации Демерчяну вряд ли возможна, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", Страсбургский суд обязал власти России выплатить сочинцу Мардиросу Демерчяну 52 тысячи евро компенсации морального вреда за пытки, а также 3600 евро возмещения судебных издержек и расходов. Демерчян не может рассчитывать на эту выплату, так как Россия не исполняет постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта.

Работавший на олимпийских объектах Мардирос Демерчян заявил, что после задержания 12 июня 2013 года по подозрению в краже стройматериалов подвергся жестоким пыткам. Однако следствие отказалось возбуждать дело о пытках, более того самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, но не реабилитировал обвиняемого. По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

Семья Демерчяна рассказала о сложном материальном положении

Мардирос Демерчян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знал о вынесенном ЕСПЧ решении о компенсации за пытки. Он сообщил, что в 2018 году был вынужден отказаться от того, чтобы его интересы представляла правозащитная организация. "Я больше не мог бороться. У меня не было ни физических, ни моральных, ни материальных возможностей и сил. Мне адвокат Юрий Мариковский посоветовал отказаться от помощи правозащитников, не озвучивать свою позицию в СМИ и признать вину. Естественно, что я говорил правду о пытках, но доказать это было невозможно: пять лет изматывающей борьбы, моя болезнь, четверо детей. Фонд "Общественный вердикт"* не мог защитить нашу семью физически, нам поступали угрозы…Про компенсацию ЕСПЧ я слышу от вас впервые", - сказал он.

Семье не оставили выбора, заявила супруга Мардироса Людмила. "Или он признает вину, которой, конечно, не было, или тюрьма", - сказала Людмила Демерчян.

По словам Демерчяна, он не может работать. "Мое здоровье не совсем хорошее. Работать я не могу и с того времени не работаю. Занимаюсь детьми. Морально стало получше. За девять лет весь этот ужас начинаю забывать и даже когда вспоминаю, то переживаю не так остро, как было раньше", - отметил он. Демерчян также подчеркнул, что силовики "больше не достают".

"Кавказский узел" первым рассказал об истории Мардироса Демерчяна в материале "В Сочи полицейские избили строителей", который был опубликован 16 июня 2013 года. Судьба строителя привлекла внимание оппозиционера Бориса Немцова, который за три месяца до своей смерти заявил, что продолжит оказывать юридическую поддержку Мардиросу Демерчяну и его семье. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Мардиросе Демерчяне.

Супруга Демерчяна рассказала, что семья испытывает материальные трудности: "Живем мы очень бедно. Вот даже на день рождения внучки (7 июля - Прим. "Кавказского узла") не смогли сделать ребенку хороший подарок из-за отсутствия средств. У нас уже четверо внуков. Они от старшей 26-летней дочери. Старший сын, ему 25 лет, тоже женился, но детей пока нет. Еще двое наших детей с Мардиросом - несовершеннолетние. Мардиросу исполнилось 47 лет, мне будет 46. Оба с плохим здоровьем после пережитого. Я работала раньше, но больше не могу. Возникли проблемы с сердцем, сахарный диабет. У Мардироса очень низкое давление, он еле ходит. Проблемы с печенью". Она добавила, что "Мардиросу предстоит операция на печени по удалению полипов и на нее мы собираем сейчас деньги".

По ее словам, очень много денег уходит на лечение. "Мы все в долгах. Пришлось даже продать дом матери Мардироса, чтобы оплачивать его лечение. Просто выживаем за счет натурального хозяйства и работы в огороде", - добавила Людмила Демерчян.

Она отметила, что компенсация может улучшить материальное положение семьи. "Если ее удастся получить, то она покроет наши долги, которые у нас возникли в связи с этим делом. Но что делать, чтобы ее получить, мы с Мардиросом не знаем", - пояснила Людмила Демерчян 7 июля.

Сегодня она сообщила, что позвонила в фонд "Общественный вердикт", где ей подтвердили, что решение вынесено в пользу Демерчяна. "ЕСПЧ присудил компенсацию, но получить мы ее не можем из-за нового закона, принятого Госдумой. Решение суда нам по моей просьбе прислали сегодня из фонда по электронной почте. Но что нам толку от этого решения? В этой "победе" нет никакого смысла. Мы даже расстроились еще больше. Ранее не было вообще никакой надежды, а сейчас ее дали и тут же отобрали", - сказала она.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

Юристы сочли малореальным получение компенсации Мардиросом Демерчяном

Руководитель отдела по связям с общественностью фонда "Общественный вердикт" Олег Новиков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в ЕСПЧ дело Демерчяна представляла бывшая сотрудница фонда. "По новому закону, Россия не будет исполнять решения Европейского суда. Соответственно, ничего не обязана выплачивать. По делу Демерчяна победа запоздалая. ЕСПЧ в своем решении проигнорировал тот факт, что помимо пыток, Мардироса Демерчяна лишили права жаловаться на пытки, обвинили в ложном доносе", - сказал Олег Новиков.

Несмотря на то, что Мардирос Демирчян отказался от помощи фонда, все, что связано с ЕСПЧ, мы сделали для защиты его прав, пояснила руководитель правового отдела фонда "Общественный вердикт" Елена Першакова. "Что касается выплаты компенсации - да, Россия заявила, что исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не будет. Пока нет никакой обратной практики получения компенсаций после этого закона. Мардирос может попробовать написать лично в Генеральную прокуратуру России по данному факту, но скорее всего это к желаемому результату не приведет. Как это все будет дальше, не знает никто", - подчеркнула Першакова.

"Кавказский узел" также писал, что 24 мая 2018 года суд в Адлере закрыл дело Мардироса Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, не реабилитировав обвиняемого. В то время новый адвокат обвиняемого Юрий Мариковский объяснял это тем, что так лучше для исхода дела. Решение суда было вынесено после того, как Демерчян отказался от услуг правозащитников. В декабре 2017 года Демерчян заявлял о том, что невиновен, и поэтому не согласен на прекращение дела за давностью срока.

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