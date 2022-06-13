Правозащитники объяснили системный характер пыток задержанных на Кубани

13 июня 2022, 11:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший сотрудник полиции в Сочи осужден за насилие над задержанной отчасти потому, что инцидент произошел в общественном месте, а случаи пыток в силовых структурах сложнее довести до суда из-за круговой поруки и отсутствия видеокамер в кабинетах, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня стало известно, что Центральный райсуд Сочи приговорил сотрудника линейного отделения полиции Артема Руденко к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении полномочий с применением насилия при задержании женщины.

По данным суда, инцидент произошел в октябре 2021 года в морском порту Сочи, куда Артем Руденко с напарником прибыли после сообщения о том, что две женщины сидят на понтоне и отказываются уходить. После отказа женщин пройти в отделение полиции Артем Руденко надел на одну из них наручники и, как он пояснил в суде, "не успел ее предупредить о применении физической силы". У женщины оказалась сломана рука, врачи сделали ей две операции. Суд, вынося приговор, объявил, что потерпевшая не имеет претензий к Руденко, причиненный ей ущерб возмещен, а наказание подсудимому она просила назначить мягкое, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая и осужденный не обжаловали приговор

Приговор был вынесен еще 2 февраля судьей Сергеем Мартыненко, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центрального райсуда Сочи. "Потерпевшая не изъявляла желание публичности инцидента. Артем Руденко признал вину, принес извинения и загладил ее материально. Стороны фактически примирились. Ни одна из сторон приговор не обжаловала. Приговор вступил в силу", сообщил он, предоставив копию приговора суда, в котором имя потерпевшей скрыто.

Согласно приговору, в судебном заседании подсудимый Руденко "вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что совместно с коллегой заступил на дежурство". Ему на личный мобильный телефон поступил звонок от старшего смены, который попросил оказать содействие в пресечении противоправных действий двух гражданок, которые нарушают общественный порядок: сидят на понтоне и выражаются нецензурной бранью, распивают спиртные напитки, на замечания окружающих граждан не реагируют. После чего он с напарником и сотрудниками Росгвардии направился в указанное место.

На требования предъявить документы женщины ответили "грубым отказом в форме нецензурной брани", при этом требовали показать удостоверения и сказать, на каком основании к ним подошли. "Женщины продолжали кричать, провоцировать, после чего между его напарником и подругой потерпевшей произошел конфликт. Затем он увидел, что у напарника слетела фуражка, сразу после этого он применил к потерпевший физическую силу. После того, как потерпевшая была уложена на живот на понтон, и ее правая рука была заведена за спину, он еще несколько раз совершил движения по загибу руки за спину, чтобы надеть спецсредство – наручники, так как рука не загибалась. Он не успел ее предупредить о применении физической силы. В служебном помещении полиции в морском порту г. Сочи, куда были доставлены обе гражданки, при снятии наручников было установлено, что у потерпевшей имеется повреждение в области руки. После чего им был осуществлен вызов скорой медицинской помощи", - пояснил свои действия суду сам осужденный Артем Руденко

В тексте приговора также приведена версия потерпевшей. По ее словам, на требования предоставить документы и пояснить, почему полицейские требуют пройти с ними, сотрудники полиции "никак не реагировали и отвечали в грубой форме". "Далее между ними произошел конфликт. Она стала снимать действия сотрудников полиции на мобильный телефон. "В момент, когда Руденко А.О. стал загибать ей руку за спину, она стала испытывать сильную физическую боль и кричала, чтобы он ее отпустил. Надев на нее наручники, ее провели ко входу в морской порт г. Сочи, где положили на уличную плитку. В этот момент она стала себя плохо чувствовать, кружилась голова, темнело в глазах, она испытывала сильную боль в области локтя правой руки, отчего сильно кричала. К ней стали подходить прохожие и оказывать первую медицинскую помощь. В дальнейшем она была доставлена в ГБУЗ «ГБ №1», ей сделана операция и поставлен диагноз: закрытый полный внутрисуставный перелом дистального метаэпифиза правой плечевой кости со смещением. В последующем была проведена вторая операция, на правый локоть установлена металлоконструкция", - рассказала потерпевшая в суде.

Как следует из приговора, во время следствия и суда Руденко находился под подпиской о невыезде.

Сам Артем Руденко оказался недоступен для комментариев. "Его местонахождение неизвестно", - сообщил представитель суда. Дежурная сотрудница прокуратуры сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что «справки по осужденным и их контакты прокуратура не выдает».

Сотрудница пресс-службы Сочинского линейного управления МВД на транспорте Елена Катаниди сообщила, что сразу после возбуждения уголовного дела Артем Руденко был уволен. "Сотрудником МВД не являлся на период следствия и суда, и ведомство не может комментировать действия людей, которые не являются уже его сотрудниками и не являлись таковым на период следствия и суда", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Катаниди.

Адвокат осужденного Владислав Калинько отказался дать комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Превышение полномочий в общественном месте легче доказать в суде

В судебных делах нередко наблюдается "неравенство перед законом и судом простых людей и людей, наделенных служебными полномочиями", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк. Он привел в пример дело своего подзащитного Алексея Власенко. Молодой человек зашел в здание полиции без следов побоев, а вышел со следами побоев, которые зафиксировал медицинский эксперт. Однако следователи посчитали, что «при неустановленных обстоятельствах» Власенко сам нанес себе побои, и возбудили в отношении него уголовное дело о ложном доносе, заключив молодого человека под стражу.

"Даже на этом примере мы видим неравенство перед законом и судом простых людей и людей, наделенных служебными полномочиями. Того, кто сломал руку женщине и по квалификации совершил тяжкое преступление, даже не брали под стражу. Ограничились подпиской о невыезде. А человека, который заявил о преступлении, что его избили, обвинили в ложном доносе. Хотя никаких доказательств этому нет", - сказал Сергей Костюк.

Адвокат уточнил, что ему неоднократно приходилось участвовать в делах о массовых задержаниях и осуждениях людей по политическим мотивам. "Полицейские - это прослойка нашего общества, наделенная властью и силой. При этом воля у всех этих людей разная. Не зря говорят, что людей проверяют властью и деньгами. Многие это испытание не выдерживают. Власть и безнаказанность на самом деле ломают людей, их волю и способность здраво мыслить. Чем больше у человека власти, тем больше он, соответственно, теряет контроль над собой", - поделился наблюдениями из опыта Сергей Костюк.

Юрист подчеркнул, что "заметил рост насилия над людьми со стороны силовиков начиная примерно с 2012 года". "Именно с этого времени стала расти волна недовольства властью в обществе, и власть стала закручивать гайки и использовать все пещерные механизмы. После «болотного дела» полиция стала чувствовать себя ещё более уверенно, потому что было дозволено задерживать и сажать людей фактически ни за что… С этой безнаказанностью укреплялась вера в полную вседозволенность", - рассказал Сергей Костюк.

Доказать факты превышения полномочий полицейскими и насилия над людьми удается редко, потому что "насилие над задержанными происходит, как правило, в закрытых помещениях без фиксации поведения полицейских". "Вторая причина сложности доказать должностное преступление, - это круговая порука. Но только, когда насилие над людьми, как в случае с осужденным Артемом Руденко, происходит в общественном месте, и оно зафиксировано, а его последствия доказаны медицинскими документами, то в таких случаях дело доходит до суда", - сказал Сергей Костюк, добавив, что деятельность полиции следует делать более прозрачной, хотя бы установив камеры видеонаблюдения во всех помещениях полиции.

Правозащитники указали на сложность привлечения силовиков к ответственности

Склонность к насилию связана с особенностями личности конкретного сотрудника полиции, но подкрепляется безнаказанностью, считает юрист "Комитета против пыток"* Роман Веретенников. "Когда можно использовать власть безнаказанно и без ограничений. Наш "Комитет против пыток"* еще лет 10 назад проводил исследования на эту тему, и нам очевидцы рассказывали, что почти каждый пятый, попадая в полицию, сталкивался с насилием. Лично у меня нет ответа на вопрос, почему это происходит в полиции - именно если речь идет о немотивированном насилии над беззащитным человеком. В основном оперативники применяют к подозреваемому пытки, чтобы скорее раскрыть преступление. Они мотивированы задачей выбить признательные показания, в то время когда эти сотрудники не умеют либо не хотят раскрывать преступления сами и искать доказательства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Когда дело доходит до суда, силовики рассказывают в суде, что не рассчитали свои возможности либо вообще не применяли насилие, добавил правозащитник. "То есть в 95 процентах случаев они отказываются от тех преступлений, которые совершают. Почему начальство покрывает своих сотрудников? Этому есть вполне логическое обоснование: если будет доказано, что сотрудник полиции превысил свои полномочия и совершил преступление, то именно его начальник понесет дисциплинарную ответственность, поскольку есть приказ, обязывающий наказывать и начальство за ненадлежащее поддержание служебной дисциплины в коллективе", - рассказал Роман Веретенников.

Он подтвердил, что установка видеокамер в помещениях полиции могла бы смягчить проблему. "Я бы очень хотел, чтобы так было, но я не могу найти ни одного документа или циркуляра, которым бы полицейских обязывали оборудовать видеокамерами их кабинеты, автомобили и все помещения, где они работают. Однако, как мне известно, на каждом автомобиле ГАИ или даже на некоторых полицейских есть видеорегистраторы, но говорят, что это не обязанность, а какой-то эксперимент. Надеемся, что его воплотят в жизнь на уровне закона", - сказал правозащитник.

Дела о превышении силовиками полномочий обычно "продвигаются очень медленно", сказал сотрудник "Комитета против пыток"* Сергей Романов. "Но, несмотря на это, нам удается довести дела до конца. Так, в середине июня мы уже вышли на приговор двум сотрудникам ДПС по делу Евгения Марченко… Также довели мы до следствия заместителя начальника [одного из подразделений силовой структуры] в Приморско-Ахтарском районе. Ему предъявлено обвинение, и оно должно рассматриваться в Калининском районном суде. Но и еще порядка 10 уголовных дел против силовиков у нас на общественном контроле и находятся на стадии расследования. Всегда дела силовиков сложно довести до приговора и общественникам, помогающим потерпевшим. У нас есть дела, которые расследуются более пяти лет, и волокита по ним очевидна", - рассказал Сергей Романов корреспонденту "Кавказского узла".

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* 10 июня организация внесена Минюстом в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, 12 июня объявила о самоликвидации в связи с этим решением Минюста.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.