Пять участников протеста против самоизоляции во Владикавказе получили реальные сроки

07 июля 2022, 20:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня виновными в участии в массовых беспорядках пятерых участников митинга 2020 года во Владикавказе и назначил им сроки от трех лет и десяти месяцев до четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил сроки от четырех лет и девяти месяцев до шести с половиной лет в колонии общего режима Ацамазу Теблоеву, Арсену Брихову, Хетагу Самову, Георгию Хугаеву и Артуру Джавадяну, обвиненным в причастности к массовым беспорядкам за участие в акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе. Осужденные жители Северной Осетии обжаловали приговор, но Ростовский областной суд 11 января оставил его в силе. В Первомайский райсуд Ростова-на-Дону ранее также поступило еще одно дело против пяти участников схода. Подсудимыми по нему проходили Эрик Бестаев, Сослан Дзансохов, Сармат Кадиев, Таймураз Кадиев, Урузмаг Кониев.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес сегодня обвинительный приговор пятерым участникам массовых беспорядков во Владикавказе, пишет со ссылкой на Объединенную службе судов Ростовской области ТАСС.

Как установил суд, Эрик Бестаев, Сослан Дзансохов, Сармат Кадиев, Таймураз Кадиев, Урузмаг Кониев участвовали в апрельских беспорядках 2020 года, в результате которых во Владикавказе было не только уничтожено имущество, но также были применены представляющие опасность для жизни и здоровья людей предметы. Отягчающим фактором стало то, что задержанные оказывали активное сопротивление сотрудникам полиции, а Эрик Бестаев оказался владельцем незаконно приобретенного огнестрельного оружия и патронов, которые носил с собой, сообщило сегодня издание RostovGazeta.

Эрик Бестаев, Сослан Дзансохов, Сармат Кадиев, Таймураз Кадиев, Урузмаг Кониев признаны виновными по части 2 статьи 212 УК РФ в участии в массовых беспорядках, а также в оказании сопротивления полиции. Эрик Бестаев также признан виновным в незаконном обороте оружия по части 1 статьи 222 УК РФ, информирует сегодня "Интерфакс".

Бестаев приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, Кадиевы - к четырем годам, Дзансохов и Кониев - к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима, уточняет агентство.

Напомним, "Кавказский узел" ранее писал, что 29 июня прокурор потребовал для Вадима Чельдиева, которого следствие считает инициатором митинга, 11 лет лишения свободы, а для его соратников Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова - по девять лет. Вина подсудимых в организации массовых беспорядков не доказана, указал адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

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