Обвинение запросило для Вадима Чельдиева 11 лет заключения

29 июня 2022, 14:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор потребовал для Вадима Чельдиева 11 лет лишения свободы, а для его соратников Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова - по девять лет. Вина подсудимых в организации массовых беспорядков не доказана, указал адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

Как писал "Кавказский узел", оперный певец Вадим Чельдиев находится под арестом с апреля 2020 года, 31 мая суд продлил ему срок содержания под стражей на три месяца. ЕСПЧ коммуницировал жалобы Чельдиева и других обвиняемых, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова, о необоснованном содержании под стражей. 27 октября Чельдиев заявил суду об отсутствии мотива в деле об организации беспорядков.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Гособвинение запросило сегодня для Вадима Чельдиева 11 лет лишения свободы, Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову- по 9 лет, сообщило издание "КрыльяTV".

Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Чиркинов и Бесолов организовали беспорядки 20 апреля 2020 года, указал адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев. "В доказательной базе нет того, что Чельдиев, Чиркинов и Бесолов ставили перед собой цель вывести людей на площадь, чтобы кидать камни. С учетом того, какие сроки дали за участие в массовых беспорядках другим жителям республики, мы прогнозировали, что именно такие сроки запросят для наших подзащитных. Но оставляли надежду (что сроки будут меньше – Прим. "Кавказского узла")", - привело его слова издание "ОсНова".

12 ноября 2021 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил от 3,6 года до 4 лет колонии пяти жителям Северной Осетии, обвиненным в причастности к массовым беспорядкам после участия в митинге против карантина 20 апреля 2020 года, в феврале Ростовский областной суд ужесточил приговоры двум из них, увеличив срок наказания до трех лет и восьми месяцев. В январе были утверждены приговоры первым двум группам участников акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе: десять человек были осуждены на сроки от 4 лет и 9 месяцев до 6 с половиной лет колонии.

Прения сторон продолжатся через неделю. На судебном процессе в Ростове-на-Дону выступят представители стороны защиты, говорится в публикации.

На сайте Ростовской областного суда дата нового заседания пока не указана.

Ранее Telegram-канал "ОсНовы" опубликовал письмо, которое, как утверждается, Чельдиев направил своим коллегам. "Петь я теперь вряд ли смогу и, скорее всего, уже не буду. Я третий год сижу один и третий год просто молчу. Единственные с кем я разговариваю - это постовые на проверках два раза в день: "Доброе утро" и Добрый вечер". А для певца молчать два года это все равно, что спринтеру в коленную чашечку выстрелить", - говорится в письме, которое опубликовано 7 июня.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность и авторство письма.

Напомним, Чельдиев утверждал, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности. Чельдиев заявлял, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Он был также одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в его биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее предположили, что приговор будет суровым. "Есть опасение, что это будет сделано в назидание другим", - сказал главный редактор журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев. Большинство жителей Северной Осетии относятся к Чельдиеву с сочувствием, отметил финансовый обозреватель Алик Пухаев.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.