Сельчанин в Ингушетии обвинен в хранении гранаты

05 июля 2022, 08:05

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Житель села Экажево хранил в своей машине осколочную гранату, дело против него передано в суд, сообщила прокуратура Ингушетии.

По версии следствия, житель села Экажево в Назрановском районе Ингушетии незаконно приобрел и хранил в бардачке своей машины ручную осколочную гранату. Ее он хранил до момента обнаружения и изъятия гранаты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками МВД во дворе его домовладения.

Следователи завели против него уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств"). Оно завершено и передано в суд, жителю Экажево грозит до восьми лет заключения, сообщила 4 июля на своем сайте прокуратуры республика.

"Кавказский узел" также писал, что 11 февраля силовики обнаружили цех по переделке охолощенного оружия в боевое в селе Маджалис, были изъяты два пистолета и слесарное оборудование.

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