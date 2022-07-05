Ручная граната. Фото pixabay.com

05 июля 2022, 08:05

Сельчанин в Ингушетии обвинен в хранении гранаты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Экажево хранил в своей машине осколочную гранату, дело против него передано в суд, сообщила прокуратура Ингушетии.

По версии следствия, житель села Экажево в Назрановском районе Ингушетии незаконно приобрел и хранил в бардачке своей машины ручную осколочную гранату. Ее он хранил до момента обнаружения и изъятия гранаты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками МВД во дворе его домовладения.

Следователи завели против него уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств"). Оно завершено и передано в суд, жителю Экажево грозит до восьми лет заключения, сообщила 4 июля на своем сайте прокуратуры республика.

"Кавказский узел" также писал, что 11 февраля силовики обнаружили цех по переделке охолощенного оружия в боевое в селе Маджалис, были изъяты два пистолета и слесарное оборудование.

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Примечание:

"Житель Дагестана задержан по подозрению в перевозке автомата и гранаты", "Четыре человека задержаны в Дагестане по подозрению в незаконном обороте оружия", "Два жителя Ставрополья арестованы по делу о подпольном производстве оружия".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 июля 2022, 09:02

05 июля 2022, 07:16

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