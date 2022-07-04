04 июля 2022, 21:53
Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге, что привело к пожару, сообщили местные жители. Губернатор Ростовской области подтвердил эту информацию. Вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было, добавил он.
Таганрог - город в Ростовской области, областного подчинения, находится в 67 км к западу от Ростова-на-Дону. Расположен на северо-восточном берегу Таганрогского залива Азовского моря. Порт. Железнодорожная станция на линии Ростов-на-Дону - Донецк (Украина). Близ Таганрога проходит автомобильная магистраль Ростов-на-Дону - Одесса (Украина), говорится в справочной информации "Кавказского узла" о Таганроге.
Информация о том, что на жилой дом в городе Таганроге упал беспилотник, начала распространяться сегодня в соцсетях и мессенджерах. Последствия крушения попали на видео, которое в 18.51 мск опубликовал Telegram-канал Baza. На этом видео заснят объятый пламенем двухэтажный дом. "Неопознанный поначалу объект упал на частный дом на 15-м Новом переулке. Судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом упал беспилотник. Информации о пострадавших пока нет. Здание полностью выгорело", - говорится в описании к видео.
Telegram-канал Mash в 19.47 мск привел слова местной жительницы, которая утверждает, что видела беспилотный аппарат. "Вышла во двор, летел беспилотник, снижался очень быстро, поворачивал и влетел в дом. Возник пожар и все остальное. Все живы, все в порядке", - рассказала женщина по имени Вероника. Здесь же размещено видео, на котором виден двухэтажный дом, от которого исходит темный дым. В конце ролика видно, что часть второго этажа дома разрушена. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где были сделаны эти видеозаписи.
Затем то, что в Таганроге загорелся частный дом, а "рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", подтвердил информированный источник РИА "Новости". "Дом загорелся в частном секторе в 15-м Новом переулке. Все службы там работают", - заявил источник, слова которого привело агентство в 19.29.
В 20.46 мск информацию об инциденте опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Сегодня в 17.26 поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв.м, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия. В частности, устанавливается тип летательного устройства и причины его падения. Но объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - указал Голубев.
Он добавил, что "принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало".
Информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62, поступило в 17.40 мск, сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. "Горела кровля на площади 70 кв.м. В 18.30 пожар полностью потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - приводит слова представителя МЧС РБК.
Администрация Таганрога в своем Telegram-канале также подтвердила, что пожар произошел на крыше частного дома, и возгорание уже потушено, пострадавших нет.
Как писал "Кавказский узел", 22 июня губернатор Ростовской области сообщил, что работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, прилетевших с территории Украины. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия. Жертв и пострадавших не было.
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Автор: "Кавказский узел"