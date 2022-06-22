Власти озвучили версию об атаке беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске

22 июня 2022, 14:59

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Работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, сообщил сегодня губернатор Ростовской области. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия.

Как писал "Кавказский узел", жертв и пострадавших в результате пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет, и огонь потушен, отчитались спасатели. Источники сообщили, что пожар возник после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины.

По словам местных жителей, на завод упал беспилотник. Также издание "Блокнот Ростов-на-Дону опубликовало ролик, на кадрах которого виден беспилотник, который летит над заводом, также слышен звук мотора. Затем летательный аппарат падает на завод, слышен звук взрыва и возникает столб дыма.

Власти связали пожар на Новошахтинском НПЗ с ударом беспилотников

По одной из версий, пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе возник после атаки двух беспилотников, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "На территории завода обнаружены фрагменты 2х беспилотников", - сообщил губернатор.

Он подтвердил, что пострадавших нет. Персонал эвакуирован, работа завода приостановлена, написал Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, будет проведена оценка ущерба и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки.

Первый удар по предприятию был нанесен в 8.40 мск по установке для переработки нефти, в результате разгерметизации оборудования "произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки", - сообщила сегодня-пресс-служба предприятия.

Второй удар пришелся по резервуарам сырой нефти, "оборудование получило механические повреждения, возгорания не произошло". Удары были произведены при помощи беспилотников, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте предприятия. "Технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба", - сообщила пресс-служба.

На сайте управления Следкома по Ростовской области к 14.45 мск нет информации о пожаре в Новошахтинске.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод находится в восьми километрах от границы с ЛНР, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

Новошахтинский завод был связан с семьей украинского политика Медвечука

Новошахтинский завод нефтепродуктов работает с 2009 года, в 2021 году было переработано 4,7 миллионов тонн сырой нефти. В апреле 2021 года ООО "Петон инвест технолоджи" стало основным собственником АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП), следует из информации на сайте завода.

До 2021 года предприятие было связано с семьей украинского политика Виктора Медвечука, долями в компании владели супруга Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена соратника олигарха Тараса Шевченко Наталья Лавренюк. В 2021 году новошахтинский нефтезавод попал под украинские санкции, официальной причиной их введения была названа поставка нефтепродуктов на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. В компании назвали это утверждение "необоснованным и дискредитирующим", однако оспорить ограничения не удалось . В короткие сроки после включения в санкционный список НЗНП сменил владельца на ООО "Петон инвест технолоджи", сообщило сегодня РБК.

Политик и бизнесмен Виктор Медвечук был задержан в апреле, он находится под арестом. Сегодня суд продлил ему меру пресечения до 9 августа и конфисковал все имущество. В октябре 2021 года украинские правоохранители сообщили о о расследование дела о госизмене и содействии терроризму. Следствие обвиняет политика в поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 7,6 миллиона долларов. Обвинения в свой адрес политик отвергает, сообщило сегодня ТАСС.

Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области. Численность завода — около 1,5 тысячи человек, сообщило сегодня издание 161.ru.

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