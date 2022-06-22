Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске. Кадр видео Блокнот Rostov https://www.youtube.com/watch?v=btPHGX9T3t4

22 июня 2022, 11:36

Пожар на нефтезаводе в Новошахтинске начался после падения беспилотника

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жертв и пострадавших в результате пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет, и огонь потушен, отчитались спасатели. Источники сообщили, что пожар возник после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины.

По данным спасателей, пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) возник сегодня утром.

"В 09.25 [мск] поступила информация о том, что произошел пожар на АВТ-1 (теплообменник) Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Красносулинском районе, ФАД А-270, 882 км", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления МЧС по Ростовской области.

В 10.50 мск пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет, добавило ведомство.

Очевидцы отметили, что в районе нефтеперерабатывающего завода был взрыв. "Родители живут в 15 километрах от него. Хлопок был громкий", – привел сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн" слова одного из очевидцев.

"Блокнот Ростов-на-Дону" информировал, что, по словам местных жителей, на завод упал беспилотник. Также издание опубликовало ролик, на кадрах которого виден беспилотник, который летит над заводом, также слышен звук мотора. Затем летательный аппарат падает на завод, слышен звук взрыва и возникает столб дыма.

Сведения о том, что пожар на НПЗ возник после падения беспилотника, подтвердил источник в местных органах власти. "Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар", – привел сегодня ТАСС слова источника в администрации.

По данным информагентства, в силовых структурах уточнили, над территорией завода пролетело два украинских беспилотника. "Один из них произвел удар, врезавшись в теплообменник, после чего начался пожар, второй улетел", – сказал источник в силовых структурах.

На 11.30 мск 22 июня на сайте мэрии Новошахтинска, управлений МЧС и МВД по Ростовской области, а также следственного управления СКР по Ростовской области нет информации и причине возникновения пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июня в Ростовской области самолет Су-25 упал во время учебно-тренировочного полета. Пилот погиб, разрушений на земле нет, отчиталась пресс-служба Южного военного округа.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"ФСБ рапортовала о задержании изготовителей оружия на юге России", "Число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 17,5 тысячи за сутки", "Организатор банды работорговцев в Ростовской области получил 16 лет колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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