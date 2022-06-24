Военные эксперты оценили последствия удара по НПЗ Новошахтинска

24 июня 2022, 06:20

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Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, прилетевших с территории Украины, сообщил 22 июня губернатор Ростовской области. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия. Жертв и пострадавших в результате пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет, огонь потушен, отчитались спасатели.

Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на обеспечении войск Южного военного округа, сказал 23 июня корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Александр Храмчихин. "В масштабах России это просто некоторая неприятность. Резервы России можно условно считать бесконечными. Логистика в европейской части России проблем не представляет, привезут ГСМ из других регионов", - добавил он.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что пока рано говорит о последствиях выхода из строя какой-то части Новошахтинского НПЗ. "Пока не ясно насколько значителен ущерб. Но он больше скажется на гражданских, чем на военных. К примеру, на посевной кампании. У военных всегда приоритет", - сказал Фельгенгауэр.

В то же время военный эксперт Александр Перенджиев полагает, что повреждения нефтезавода не столь серьезны, и временный выход из строя никак не отразится на боеспособности войск. "Будет усилена защита этого завода. Он будет вскоре восстановлен и люди приступят к работе. Для армейских частей потерь в снабжении ГСМ не будет", - уверен он.

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