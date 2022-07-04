Работники Руставского металлургического завода объявили забастовку

04 июля 2022, 17:15

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Около 130 сотрудников арматурного цеха Руставского металлургического завода отказались сегодня приступить к работе, они добиваются повышения зарплаты на 30% и улучшения условий труда. Представители завода предложили в течение нескольких месяцев проиндексировать зарплаты на 15%, сообщил представитель Объединения профсоюзов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2019 года забастовку объявили около 150 сотрудников Руставского металлургического завода. Они заявили, что уровень зарплат на заводе остается прежним на протяжении последних 12 лет, средняя зарплата работников составляет 570 лари (около 206 долларов по данным на май 2019 года). Протестующие потребовали повысить им зарплату до 1000 лари (около 366 долларов) и предоставить восьмичасовой рабочий день. 22 мая 2019 года забастовка была остановлена, 350 работников сталелитейного цеха завода получили повышение зарплаты на 20%, а 200 работников мелкосортного цеха добились сокращения рабочего времени при прежней зарплате. Также было решено повысить зарплату на 100 лари (примерно 36 долларов) 130 работникам трубопрокатного цеха. Однако работникам вспомогательных цехов и грузчикам зарплата не была повышена.

Решение о строительстве крупного металлургического предприятия в Рустави было принято правительством СССР в 1940 году. Строительство началось в 1941 году, однако в связи с войной было прервано. Вновь к строительству завода приступили в 1944 году, а в 1947 году завод частично ввели в эксплуатацию. Первая сталь была выпущена в 1950 году. Сейчас завод выпускает бесшовные горячекатаные трубы и сортопрокат, арматуру, квадратные заготовки, чугун, металлоконструкции и другую продукцию.

Несколько десятков рабочих объявили сегодня забастовку на Руставском металлургическом заводе. Они требуют повышения зарплаты на 30%, выплаты 13-й зарплаты и улучшения условий труда. С бастующими встретились заместитель председателя Союза профсоюзов Грузии Лаврентий Алания и руставский представитель профсоюзов металлургов, горняков и горняков Георгий Ткемаладзе, сообщила сегодня телекомпания "Рустави 2" на своем сайте.

На забастовку вышла часть работников предприятия, уточнило издание Netgazeti. По словам заместителя председателя Объединения профсоюзов Грузии Тамаза Долаберидзе, бастуют до 130 рабочих цеха по производству арматуры. На работе остались несколько человек, которые будут следить за исправной работой установок, пишет издание. Долаберидзе отметил, что 29 июня рабочие провели встречу с администрацией завода, на которой руководство отказалось удовлетворить их требования.

Сегодня к бастующим приехал начальник Службы экономической безопасности, рассказал Долаберидзе. "Он пообещал, что в этом году дважды даст прибавку в 50 лари (около 17 долларов США) и еще раз в марте следующего года. Получается прибавка в 150 лари (около 51 доллара США), что является приблизительно 15% от зарплаты, в среднем составляющей 900-1000 лари (306-340 долларов США)", - приводятся его слова в публикации. При этом, по словам представителя профсоюзов, компания еще в 2021 году обещала прибавить к зарплате 1000 лари, но не выполнила обещание.

Весной 2021 года забастовку проводили и сотрудники "Руставского азота". 28 апреля 2021 года около 500 сотрудников крупнейшего в Грузии химзавода "Руставский азот" заблокировали въезд и выезд транспорта на территорию предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. 3 мая 2021 года работа предприятия была восстановлена, после того как администрация химзавода пообещала не преследовать участников забастовки и рассмотреть требования работников об индексации зарплат и расширении соцпакета. Более 500 сотрудников предприятия решили вступить в отраслевой профсоюз.

"Кавказский узел" также писал, что ранее забастовку проводили сотрудники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми". Она началась 31 мая. Бастующие требовали улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 20 июня руководство компании "Боржоми" устно договорилось с недовольными сотрудниками о прекращении забастовки. 21 июня забастовка была официально завершена. Рабочим удалось добиться выполнения большинства своих требований, кроме выплаты компенсаций за период забастовки.