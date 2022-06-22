Бастовавшие работники "Боржоми" подписали соглашение с руководством

22 июня 2022, 00:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочим "Боржоми" удалось добиться выполнения большинства своих требований, при этом руководство компании не согласилось выплатить им компенсации за период забастовки. На заводах начались подготовительные работы, розлив воды планируют возобновить уже на следующей неделе.

Как писал "Кавказский узел", забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми началась 31 мая. Бастующие требовали улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление. 20 июня руководство компании "Боржоми" устно договорилось с недовольными сотрудниками о прекращении забастовки.

После того как основатель контролирующей заводы Боржоми "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции из-за ситуации на Украине, у компании, разливающей минеральную воду, обострились проблемы. 29 мая 2022 года заводы приостановили работу, уволили десятки сотрудников и сократили зарплату остальным. Работники "Боржоми" с этим не согласились, объявили забастовку и проводят протесты. О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Боржоми".

Подписано соглашение между работниками "Боржоми" и руководством компании, на встрече присутствовали посредник, директор инспекции труда, руководство компании IDS Borjomi Georgia и бастующие рабочие, сообщил 21 июня на своем сайте телеканал ТВ-9.

Из 50 уволенных восстановлены будут 48 человек, двум работникам - председателю и заместителю председателя профсоюза - было отказано в восстановлении на работе.

Рабочие уже получили свою апрельскую зарплату, еще они ожидают выплаты за май через два дня. Основное требование бастующих заключалось в том, чтобы новые контракты были временными. Компания подписала с работниками полугодовые контракты, со следующего года рабочие вернутся к старым контрактам, сообщил телеканал.

"С сегодняшнего дня (21 июня) забастовка в Боржоми официально завершена. Спасибо всем сторонам, участвующим в этом процессе. Спасибо всем людям, которые нас поощряли, поддерживали и помогали. Спасибо IDS Borjomi Georgia за конструктивный диалог и, наконец-то, принятые решения вместе с привлечением работников и профсоюзов. Отдельное спасибо моим сестрам и братьям в Боржоми, матерям и отцам за доверие друг к другу и ко мне", - написал 21 июня представитель профсоюзов Георгий Диасамидзе на своей странице в Facebook*.

Рабочим компании "Боржоми" удалось добиться выполнения около 90% своих требований, сообщило 21 июня "Новости-Грузия".

"Мы согласовали почти 90% требований, которые у нас были", - заявил сотрудник завода Гиви Цицкишвили после встречи бастующих с генеральным директором IDS Borjomi Georgia Иване Мачавариани.

Также администрация согласилась выделить на территории предприятия помещение для профсоюзной деятельности. Из зарплаты каждого сотрудника за членство в профсоюзе будет перечисляться 1%.

Однако руководство компании не согласилось выплатить рабочим компенсации за период забастовки. По этой причине 15 человек намерены направить коллективный иск в суд. На заводах 21 июня начались подготовительные санитарные и другие работы, розлив воды планируют возобновить на следующей неделе, информировало издание.

Напомним, 6 июня власти объявили о том, что правительство Грузии станет совладельцем компании "Боржоми", однако так и не связались с бастовавшими. 16 июня, когда участники забастовки пообещали перекрыть трассу Боржоми-Ахалцихе, им помешали сотрудники полиции. После этого представители правительства начали переговоры с рабочими. 17 июня, на 18-й день забастовки, представители правительства предложили восстановить на работе большую часть уволенных сотрудников заводов, а остальным выплатить компенсацию, однако участники акции отклонили это предложение, потребовав вернуть на работу всех уволенных сотрудников. Представители профсоюзов и участники забастовки считают, что результат их борьбы может иметь последствия для всего грузинского общества и для будущего профсоюзного движения в стране, сообщило британское издание Tribune.

Информацию о протестах работников "Боржоми" Кавказский узел" собирает на странице "Пока не поздно пить "Боржоми".

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