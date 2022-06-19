Tribune: забастовка на заводах "Боржоми" способна оказать влияние на трудовые отношения в Грузии

19 июня 2022, 23:59

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Представители профсоюзов и участники забастовки на заводах "Боржоми" считают, что результат их борьбы может иметь последствия для всего грузинского общества и для будущего профсоюзного движения в стране, говорится в статье британского издания Tribune.

Как писал "Кавказский узел", власти объявили о том, что правительство станет совладельцем компании "Боржоми", однако так и не связались с бастующими рабочими двух заводов по розливу минеральной воды. Бастующие пообещали 16 июня перекрыть трассу Боржоми-Ахалцихе, им помешали сотрудники полиции. После этого представители правительства начали переговоры с рабочими. Представители правительства на 18-й день забастовки предложили рабочим "Боржоми" восстановить на работе большую часть уволенных сотрудников заводов, а остальным выплатить компенсацию. Участники акции отклонили это предложение, потребовав вернуть на работу всех уволенных сотрудников.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми проходит с 31 мая. Они требуют улучшить условия труда и восстановить на работе уволенных людей. 6 июня около 400 бастующих заблокировали все въезды на предприятия, после чего работа заводов была остановлена. 9 июня въезды оставались заблокированными, а участники забастовки на встрече с народным защитником Грузии Нино Ломджария сообщили, что руководство компании выплатило зарплату только тем сотрудникам, которые подписали контракты, а на тех, кто не согласился на новые условия, оказывают давление.

Забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми вызвала резонанс далеко за пределами Кавказа, говорится в статье Сары Бредли "Грузинская весна в Боржоми", опубликованной сегодня на сайте британского журнала Tribune. Участники забастовки на заводах "Боржоми" и их профсоюз считают, что результат их борьбы может иметь последствия для всего грузинского общества и для будущего профсоюзного движения в стране, заявили они журналисту. "Мы уже оказали наибольшее влияние. Мы выиграли [нашу забастовку] в прошлом году, и это стало примером для многих. Даже если у нас нет другого пути к победе, мы боремся до конца. Мы понимаем, что можем потерпеть поражение, но мы готовы и к этому",- заявил изданию лидер профсоюзов Георгий Диасамидзе. Для самого будущего Грузии и ее работников крайне важно, чтобы это было не так, считает автор статьи.

Журналист кратко описал для британского читателя историю Боржоми, его прекрасную природу и местную минеральную воду, которая обладает целебными свойствами. В советские времена минеральную воду "Боржоми" экспортировали по всем республикам и странам-союзникам СССР, где она стала основным продуктом и национальным символом Грузии. Вода "Боржоми" по-прежнему является экспортной продукцией номер один в Грузии, и по сей день она остается популярным брендом во всей Восточной Европе, особенно в России, отметило издание.

Оно указывает, что после обретения Грузией независимости в 1991 году компания была приватизирована, сейчас она известна как IDS Borjomi Georgia (дочерняя компания IDS Borjomi International, зарегистрированной в карибском налоговом раю Кюрасао), два завода компании по розливу в Боржоми были основным источником занятости в этой небольшой сельской общине на протяжении нескольких поколений. В течение последнего десятилетия мажоритарным акционером IDS Borjomi была Alfa Group, российский конгломерат, возглавляемый Михаилом Фридманом, попавшим под санкции после начала спецоперации России на Украине.

После того как основатель контролирующей заводы Боржоми "Альфа-групп" Михаил Фридман попал под санкции из-за ситуации на Украине, у компании, разливающей минеральную воду, обострились проблемы. 29 мая 2022 года заводы приостановили работу, уволили десятки сотрудников и сократили зарплату остальным. Работники "Боржоми" с этим не согласились, объявили забастовку и проводят протесты. О претензиях забастовщиков и ответе правительства Грузии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Боржоми".

Издание напомнило, что в мае 2021 года рабочие, представленные грузинским аграрным профсоюзом рабочих, начали девятидневную забастовку с целью повышения заработной платы и своего социально-экономического положения. Им удалось сменить руководство, коллективный договор был принят компанией, и зарплаты были увеличены на 30-40 процентов, а в некоторых случаях и на 100 процентов. Однако 29 апреля этого года компания IDS Borjomi объявила, что приостанавливает производство из-за "сложных обстоятельств", заявив об ограничении доступа к своим банковским счетам. Рабочих выгнали с заводов и поставили ультиматум - подписывайте новые контракты с худшими условиями и снижением заработной платы на 50 процентов или потеряйте работу, напомнило издание.

50 рабочих были уволены после отказа подписать эти условия, включая председателя местного профсоюза и организаторов успешной прошлогодней забастовки. Обещанный коллективный договор был расторгнут, а заработная плата работников за апрель осталась невыплаченной. В письме сотрудникам IDS Borjomi обвинила "реструктуризацию" в потере этих рабочих мест, но рабочие не верят, что это совпадение, так как их уволенные коллеги были одними из самых активных членов профсоюза.

IDS Borjomi "пытается демонтировать и дискредитировать профсоюзы" и последние четыре месяца удерживает членские взносы, причитающиеся профсоюзу, в попытке истощить их забастовочный фонд, заявил Георгий Диасамидзе. Он считает, что компания "заранее спланировала ограничение прав работников и последние три месяца эксплуатировала завод в напряженном режиме, создала самые большие запасы и теперь пытается показать общественности, что завод больше не функционирует; однако запасы переполнены, и вода Боржоми продается свободно".

Другие компании, работающие в Грузии, в том числе транснациональные корпорации, такие как Coca-Cola, внимательно следят за ходом этой забастовки. Они ждут, обеспечат ли IDS Borjomi и правительство Грузии защиту прав этих работников, отмечает издание, утверждая, что эти компании могут начать вести собственную политику увольнений и повторного найма грузинских рабочих или начать аналогичные атаки на права профсоюзов.

Забастовщики "Боржоми" и профсоюз вызвали огромное сочувствие и поддержку со стороны грузинского общества, несмотря на слабость профсоюзного движения в стране. Многие грузины рассматривают это как битву между местными рабочими и силами российской олигархии на фоне событий на Украине и в стране, где 20 процентов территории не контролируется правительством, подчеркивает автор статьи.

"Никто не должен верить, что в Грузии демократия, а в моей стране свобода слова. Я чувствую себя уязвимым. Что касается посредничества, то это все ложь, они ничего не могут решить", - заявил изданию Андро Баблидзе, один из рабочих, уволенных после 20 лет работы на заводе. "Как и все безработные, моя семья тоже осталась без зарплаты и дохода. Я больше не могу платить долги банкам, счета за коммунальные услуги… поэтому я столкнулся с проблемами", - пояснил он.

Марина Двалашвили, десять лет проработавшая на заводе на складе, среди уволенных не была, но отметила, что уже два месяца не получает зарплату. "Я оказалась в очень плохом положении… У меня есть обязательства перед банком, я живу на большую арендную плату и в одиночку содержу 13-летнего ребенка", - пожаловалась женщина.

Жители Боржоми гордятся своей всемирно известной водой и усилиями поколений местных жителей, которые сделали ее самым ценным товаром грузинского экспорта. Они чувствуют, что вода принадлежит им, и что правительство Грузии должно признать их огромный вклад в экономику страны, указала автор публикации.

Она напомнила, что правительство Гарибашвили ожидает результатов рассмотрения своей заявки на вступление в Европейский союз. Окончательное решение ожидается от государств-членов в ближайшие несколько дней, но мнение Европейской комиссии, опубликованное 17 июня, может оказаться препятствием; хотя оно рекомендует немедленно предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов, оно не выступает за то же самое для Грузии, предписывая провести ряд политических реформ, прежде чем ее примут в союз, отмечается в статье.

Ссылку на статью "Грузинская весна в Боржоми" сегодня же опубликовал лидер грузинских профсоюзов Гиоргий Диасамидзе на своей странице в Facebook*. Вчера, 18 июня, он разместил здесь же видео с заседания своей организации, участники которого заявили о поддержке бастующих. Размещенные в тот же день на своей странице фото из Боржоми он подписал: "19-й день забастовки". Комментаторы постов Диасамидзе высказывают слова поддержки участникам забастовки.

Информацию о протестах работников "Боржоми" Кавказский узел" собирает на странице "Пока не поздно пить "Боржоми".

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