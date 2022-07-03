Акция «Домой, в Европу» в Тбилиси 3 июля 2022 года. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=CMYjiI3cMu0

03 июля 2022, 23:04

Сторонники евроинтеграции вышли на акцию в Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Тбилиси началась акция протеста "Домой, в Европу", участники которой выступают в поддержку евроинтеграции. Они требуют отставки премьер-министра и формирования правительства национального согласия, которое выполнит 12 условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Часть участников митинга заявили, что планируют остаться на проспекте Руставели на всю ночь. 

Как писал "Кавказский узел", 20 июня движение "Позор" провело в Тбилиси акцию за евроинтеграцию Грузии под лозунгом: "Домой, в Европу". Организаторы заявили, что в митинге приняло участие не менее 120 тысяч человек. 24 июня в акции "Домой, в Европу" в Тбилиси приняло участие не менее 60 тысяч человек. Они потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и сформировать правительство национального согласия. Протестующие дали властям недельный срок на выполнение требований. 

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Сегодняшний митинг под лозунгом "Домой, в Европу" традиционно начался вечером перед парламентом Грузии в Тбилиси с гимнов ЕС, Украины и Грузии, сообщило издание "Новости-Грузия".

Главное требование протестующих - отставка премьер-министра и формирование правительства национального согласия, которое выполнит 12 условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

В организации многотысячной акция протеста "Домой, в Европу" принимали участие как члены одноименного общественного движения, так и представители различных оппозиционных партий. В акции участвуют и специально приехавшие в Тбилиси жители регионов, информировало "Грузия.Online".

Для обеспечения безопасности акции привлекаются сотрудники полиции и скорые, информировало "Интерпрессньюс".

Когда власть перестает быть легитимной, тогда начинается ненасильственное сопротивление, заявил один из лидеров движения "Домой, в Европу" Шота Дигмелашвили.

"Основой любой власти является легитимация. Сколько у страны проблем - инфляция превышает 13 процентов, цена бензина больше превысила четыре лари, и чтобы снизить её на 15 тетри в пять раз увеличили импорт бензина из России, когда Европа, наоборот, сокращает. Власть идет на все, набрали долгов, все это чувствуют. Одного этого достаточно, чтобы любая власть подняла руки и сказала: "Я ничего не могу сделать и ухожу", - процитировал Шоту Дигмелашвили грузинский "Первый канал". Также он считает, что властями нарушена 78 статья Конституции, которая гласит, что правительство Грузии должно сделать все для обеспечения европейской интеграции Грузии.

Часть участников митинга планируют остаться на проспекте Руставели на всю ночь, информировала телекомпания.

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Примечание:

"Жители Тбилиси на митинге поддержали идею вступления Грузии в Евросоюз", "Грузия заняла половинчатую позицию в преддверии новых санкций против России", "Европарламент потребовал ввести санкции против Бидзины Иванишвили".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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