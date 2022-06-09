Европарламент потребовал ввести санкции против Бидзины Иванишвили

09 июня 2022, 17:46

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Депутаты Европарламента приняли сегодня резолюцию, в которой указали на притеснения СМИ и угрозы безопасности журналистов в Грузии. Авторы резолюции предложили Совету Европы ввести санкции против Бидзины Иванишвили из-за его участия в преследовании журналистов и политических оппонентов. Европарламент принял документ, основанный на неточной информации, а сам факт появления этой резолюции может быть намеком на то, что Грузии будет отказано в статусе кандидата в члены ЕС, заявил лидер партии "Грузинская мечта".

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. 11 апреля в Люксембурге Грузии передали опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, на заполнение которого отводится один месяц. Неправительственные организации потребовали от правительства обнародовать заполненный опросник. Власти страны вправе опубликовать сам опросник, но требование публичных ответов на него чрезмерно, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. После требований неправительственных организаций и оппозиции правительство Грузии решило обнародовать опросник для получения статуса кандидата в ЕС и опубликовало его на своём сайте.

Грузия не удовлетворяет условиям получения статуса кандидата в члены Евросоюза из-за ряда нерешенных в стране проблем, однако принятию этого решения могут способствовать новые геополитические реалии, отмечали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Европарламент принял сегодня резолюцию "Нарушения свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой выразил обеспокоенность существенным ухудшением ситуации со СМИ и безопасностью журналистов в Грузии. "Всего за год страна опустилась в мировом рейтинге свободы прессы с 60-го на 89-е место", - говорится в документе, опубликованном на сайте Европарламента.

Депутаты Европарламента потребовали пересмотра приговора гендиректору "Мтавари Архи" Ники Гварамии, который в прошлом месяце был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. "Депутаты Европарламента призывают власти Грузии воздерживаться от вмешательства в свободу СМИ или возбуждения политически мотивированных судебных дел против владельцев или представителей СМИ", 0 говорится в документе.

Горсуд Тбилиси 16 мая приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о растрате. Правозащитники и соратники Гварамии сочли приговор суда слишком суровым. Защита Гварамии 19 мая заявила, что опротестует вынесенный ему приговор, так как считает его политически мотивированным. Омбудсмен Грузии призвала президента страны помиловать Гварамию, так как суд вынес необоснованное решение.

Кроме того, они указывают на отсутствие расследования и судебного преследования виновных в насилии в отношении журналистов во время марша "Тбилиси Прайд" 5 июля 2021 года, когда один журналист погиб в результате насильственного нападения", - говорится в резолюции, которую перевел "Кавказский узел".

В заявлении содержится призыв к Совету Европы и его партнерам рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении олигарха Бидзины Иванишвили из-за его связи с Кремлем и его влияния в правительстве Грузии в связи с преследованиями журналистов и политических оппонентов, следует из информации на сайте Европейского парламента.

11 января 2021 года Иванишвили объявил об уходе из политики, с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из самой партии. По его словам, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст, говорится в биографической справке об Иванишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

В полном тексте резолюции также упоминается решение суда в отношении учредителей партии "Лело для Грузии". Авторы резолюции касаются и вопроса состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. В документе говорится, что из гуманитарных соображений ему следует разрешить лечение за границей, сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Резолюцию раскритиковал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его мнению, она стала "результатом фейков. По его словам, документ содержит множество "мелких фактических неточностей и лжи". "В резолюции мы читаем, что власть до сих пор отказывается перевести Михаила Саакашвили в частную клинику, в то время как Саакашвили и сегодня находится именно в частной клинике. Также в резолюции читаем, что Лексо Лашкарава скончался от полученных 5 июля травм, когда реальная причина смерти известна общественности. С 2012 года по сей день ни в одной из резолюций и официальных документов, принятых парламентом Грузии, подобная ложь не проскальзывала. Когда конкретным лицам удается провести такие грубые фактические неточности и неправду в резолюцию Европарламента, это крайне тревожно", - заявил Кобахидзе.

11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 7 января стало известно, что ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, однако направило вопрос властям Грузии об обстоятельствах его смерти. Бюро государственной экспертизы связало смерть журналиста с употреблением наркотиков. С выводами Бюро согласился и независимый эксперт, привлеченный семьей погибшего.

Кобахидзе назвал парадоксальным то, что резолюция содержит требования об освобождении из тюрьмы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Ники Гварамии, а Иванишвили в ней называется врагом грузинской демократии. "На самом деле они [авторы резолюции] прекрасно знают, что благодаря Бидзине Иванишвили Грузия с 2012 года добилась только прогресса в направлении демократии, прав человека и свободы СМИ", — привело его слова агентство "Новости Грузия".

Лидер правящей партии также допустил, что резолюцию Европарламента можно рассматривать как намек на то, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, не будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, отмечается в публикации.

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