Журналисты насчитали более 60 тысяч участников митинга в Тбилиси

25 июня 2022, 03:51

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Не менее 60 тысяч человек приняли участие в акции "Домой, в Европу", которая прошла в Тбилиси. Они потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и сформировать правительство национального согласия.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня движение "Позор" провело в Тбилиси акцию за евроинтеграцию Грузии под лозунгом "Домой, в Европу". Организаторы заявили, что в митинге приняли участие не менее 120 тысяч человек. Акция сторонников евроинтеграции прошла также в Зугдиди.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза. В числе шагов, которые должны предпринять власти Грузии, фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

24 июня в Тбилиси прошла акция протеста "Домой, в Европу", участники которой выступили в поддержку евроинтеграции. В акции приняли участие от 60 до 80 тысяч человек, подсчитала "Нетгазети".

По данным издания, протестующие расположились на территории от Дворца молодежи до школы №1, то есть площадь примерно в 20 тысяч квадратных метров. Исходя из этого и были проведены подсчеты. "Эти цифры не отражают точное количество участников митинга. Определить его с помощью как этих, так и других методов практически невозможно", - отмечается в публикации.

Требование протестующих озвучил представитель движения "Домой, в Европу" Шота Дигмелашвили - отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и формирование нового правительства общенационального согласия, сообщает "Радио Тависуплеба".

"Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку! Сформировать правительство национального согласия, которое до зимы выполнит все 12 пунктов, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза", - заявил он.

Протестующие дали властям недельный срок на выполнение требований. "Если Бидзина Иванишвили не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет еще больше, чем 20 июня", - пригрозил Дигмелашвили. По его словам, воля грузинского народа в том, что произошла "деолигархизация" - главное условие, без которого евроинтеграция невозможна.

23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. «Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузией: будущее Грузии - в ЕС», - сказал он. При этом Европейский совет принял решение предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове.

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