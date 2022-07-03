Пользователи интернета поспорили о привлечении студентов к восстановлению Донбасса

03 июля 2022, 19:05

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Студенты из Волгоградской области приглашены на платной основе участвовать в восстановлении Саур-Могилы и благоустройстве территорий Донбасса. Пользователи интернета поспорили об идее привлечения студентов к этим работам, одни посоветовали заняться лучше восстановлением памятников на территории Волгоградской области, а другие назвали уместной такую помощь студентам с заработком.

"Место: село Дмитровка. Заработная плата: 65000 рублей. Проезд: бесплатно. Питание: бесплатно. Работа заключается в благоустройстве территории, в том числе на Саур-Могиле. Сроки: 3-4 июля - выезд в Ростов-на-Дону, 5-6 июля – обучение, с 7 июля - начало работы", - указано в объявлении, опубликованном на странице Волгоградского областного студенческого отряда в соцсети "ВКонтакте".

Привлечение студентов к работе на территории Донецкой народной республики проходит совместно с Минобороны России, пишет со ссылкой на командира студенческого отряда в Волгограде Николая Канубрикова издание V1.

"Это стройотряд, наши ребята будут заниматься восстановлением территории, в том числе Саур-Могилы. Там будут профессиональные строители, а наши ребята будут заниматься уже помощью: где-то песок привезти, цемент, собрать хворост - потому что жить они будут в палаточном городке. Их задача будет заключаться в поддержании жизни в этом лагере. Там не будет ни электричества, ни газа. Территорию нужно будет восстанавливать. Объект должен быть сдан до 31 августа, и всю эту территорию нужно будет восстановить", - пояснил Николай Канубриков.

Лагерь находится в безопасном месте недалеко от границы с Россией, в 100 километрах от Донецка, на работу в таких отрядах принимают только юношей. В случае возникновения малейшей угрозы все студенты моментально будут эвакуированы, пообещали организаторы.

Объявление о наборе студентов опубликовано 29 июня, и за несколько дней было подано много заявок от желающих отправиться на Донбасс студентов, рассказал командир студенческого отряда. "Но всего со всей России туда набирали 30 человек, от нас поедут пять. Мы выбирали не просто желающих, а самых активных студентов", - заявил Николай Канубриков.

В комментариях на сайте издания V1 пользователи интернета поспорили об идее привлечения студентов к восстановительным работам в ДНР.

"Желающих так много, что набрали пять человек. Для этого пришлось делать целые объявления. Переплюнули советскую пропаганду или ещё нет?" – сыронизировал один из комментаторов. "Ради 30 человек шум на всю страну. С Камчатки тоже приедут? Ближе нет достойных?" – удивилась Орхидея. "Очередная зазывалка для бестолковых", - считает автор одного из комментариев, оставленных без никнейма.

"В Волгоградской области без ухода разрушаются более 500 памятников ВОВ, тот же танк на пл.Дзержинского. До этого чинушам дела нет", - отметил Lasta1948. "А тракторный завод восстановить? Не?" - прокомментировал Гость.

"Советую новобранцам почитать Уголовный кодекс России в части перехода кордона", - посоветовал пользователь Я хочу воли.

"На самом деле 65 тысяч - это копейки, за которые (на мой личный взгляд) не стоит рисковать жизнью и здоровьем. Но для тех, кто получает нищенскую стипендию 1,5-2 тысячи рублей в месяц - это огромные деньги", - заявил один из комментаторов.

"65 000 рублей до вычета налогов. Налоги в зарплате это 35%, то есть минус 20 000 рублей, на руки получишь 40 000 рублей. За работу без выходных это меньше 1400 рублей в день. На уборке овощей до 2000 рублей в день можно заработать без всякого риска", - привел свой расчет комментатор. "Для чернорабочего - очень неплохая зарплатка!" - возразил Витька.

"Ну вот, теперь-то вы, неверующие, узнали, сколько реально должны получать на руки строители памятников, работяги в Волгограде", - написал один из комментаторов. "Вакансий на бывших украинских территориях будет так много, что волгоградским работодателям придется повышать своим работникам зарплаты", - считает СО\/ID-19.

"В Ростове будут проходить обучение? То есть их будут учить как песок таскать?" – удивился Artem Zefirov. "Это зазываловка на спецоперацию", - предположила Анна. "Безумная затея - недалеко линии фронта", - обеспокоился Старый доктор. "Не рано ли собрались восстанавливать памятник? После освобождения теперь много людей на Украине нуждаются в жилье и самом необходимом", - считает он.

"Мерзко читать комментарии. Ребята едут защищать память наших предков, павших в борьбе против фашистов, а вас, комментаторы от ЦРУ, судить надо", - возмутился Ххх.