03 июля 2022, 15:03

Власти сообщили о гибели на Украине разведчика со Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разведчик Владимир Зуев погиб на Украине, сообщил глава Благодарненского округа. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 43 жителей Ставропольского края. 

"Кавказский узел" писал, что после того как мэр Ставрополя сообщил о гибели на Украине семи военных, общее число официально подтвержденных погибших уроженцев Ставропольского края достигло 42.

 Владимир Зуев погиб в ходе спецоперации на Украине, 3 апреля он был похоронен в Благодарном. Его семье передан орденом мужества, сообщил глава Благодарненского городского округа Александр Теньков. 

Зуеву было 32 года, после окончания Нижегородского педагогического университета он был призван на службу, а в 2015 году заключил контракт. Служил в должности разведчика в Ставрополе, его семья жила в Благодарном, говорится в сообщении от 1 июля в Telegram-канале Тенькова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 42 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Ростовской области погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине десантника из Ростовской области", "Родным погибших на Украине новошахтинцев переданы награды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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