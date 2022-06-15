Военный из Ростовской области погиб на Украине

15 июня 2022, 15:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший прапорщик Виктор Лихошва погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Волгодонска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель 24 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что родным семи погибших на Украине жителей Каменска-Шахтинского переданы ордена Мужества.

Военный комиссар Волгодонска Геннадий Терещенко вручил орден Мужества семье Виктора Лихошвы – военнослужащего-контрактника, погибшего на Украине. Старший прапорщик Виктор Лихошва погиб 21 апреля, сообщила сегодня администрация Волгодонска в своем Telegram-канале.

Виктору Лихошве было 48 лет, по контракту он служил с 2007 года. Орден передан его вдове Ольге и детям, следует из видео, опубликованного мэрией города.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.