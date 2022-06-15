15 июня 2022, 15:12

Военный из Ростовской области погиб на Украине

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Старший прапорщик Виктор Лихошва погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Волгодонска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель 24 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что родным семи погибших на Украине жителей Каменска-Шахтинского переданы ордена Мужества

Военный комиссар Волгодонска Геннадий Терещенко вручил орден Мужества семье Виктора Лихошвы – военнослужащего-контрактника, погибшего на Украине. Старший прапорщик Виктор Лихошва погиб 21 апреля, сообщила сегодня администрация Волгодонска в своем Telegram-канале. 

Виктору Лихошве было 48 лет, по контракту он служил с 2007 года. Орден передан его вдове Ольге и детям, следует из видео, опубликованного мэрией города.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Уроженец Ставрополья погиб на Украине", "Сержант из Армавира посмертно награжден "Орденом мужества"", "Погибший на Украине военный похоронен в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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