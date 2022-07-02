Сбор нефтепродуктов с водной поверхности реки Волга. Фото: пресс-служба управления МЧС по Астраханской области

02 июля 2022, 08:37

Загрязнение Волги нефтепродуктами произошло в Астрахани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Астрахани произошло загрязнение акватории Волги нефтепродуктами площадью около 800 квадратных метров, сообщили спасатели.

Пленка нефтепродуктов обнаружена на площади около 800 квадратных метров в акватории Волги в Астрахани, сообщило управление МЧС по Астраханской области.

"Поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами акватории Волги на площади 800 кв. м по адресу: Трусовский район, Астрахань, ул. Пушкина, д. 62", – информировало ведомство вечером 1 июля на своем сайте.

Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт загрязнения акватории Волги, сказано в сообщении.

Версии о причинах загрязнения в публикациях, а также на сайте управления МЧС, по состоянию на 08.50 мск, не приведены.

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Примечание:

"Разлив нефтепродуктов произошел в астраханском порту"."Названы причины загрязнения Волги нефтепродуктами", "Новороссийский морской порт оштрафован за загрязнение Черного моря".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 июля 2022, 09:20

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