Загрязнение Волги нефтепродуктами произошло в Астрахани

02 июля 2022, 08:37

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В Астрахани произошло загрязнение акватории Волги нефтепродуктами площадью около 800 квадратных метров, сообщили спасатели.

Пленка нефтепродуктов обнаружена на площади около 800 квадратных метров в акватории Волги в Астрахани, сообщило управление МЧС по Астраханской области.

"Поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами акватории Волги на площади 800 кв. м по адресу: Трусовский район, Астрахань, ул. Пушкина, д. 62", – информировало ведомство вечером 1 июля на своем сайте.

Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт загрязнения акватории Волги, сказано в сообщении.

Версии о причинах загрязнения в публикациях, а также на сайте управления МЧС, по состоянию на 08.50 мск, не приведены.

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