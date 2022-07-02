Политологи назвали увольнение Джангиряна попыткой поднять рейтинг Пашиняна

02 июля 2022, 03:56

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Врио главы Высшего судебного совета Гагик Джангирян решил покинуть должность после обнародования записи разговора с бывшим главой Высшего судебного совета Армении Рубеном Вардазаряном. Джангирян подал в отставку в связи с проблемами со здоровьем, заявили в пресс-службе ведомства. Отставкой главы совета премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается поднять свой рейтинг, предположили армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня Высший судебный совет отказался возбуждать дисциплинарное производство в отношении врио главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна. Совет счел, что обнародованная бывшим главой Высшего судебного совета Армении Рубеном Вардазаряном запись разговора, на которой Гагик Джангирян предлагает ему уйти в отставку, смонтирована. Кроме того, срок для возбуждения дисциплинарного производства истек.

20 июня бывший глава Высшего судебного совета (ВСС) Рубен Вардазарян обнародовал запись разговора, на которой врио главы ВСС Гагик Джангирян предлагает ему "уйти по-хорошему" и обещает уголовную неприкосновенность, если Вардазарян согласится на добровольную отставку. Беседа состоялась 20 февраля 2021 года, а предложение Джангиряна было сделано от имени Никола Пашиняна, заявил Вардазарян. Генпрокуратура переслала запись разговора в Следственный комитет Армении. 24 июня Высший судебный совет прекратил полномочия Рубена Вардазаряна в связи с дисциплинарным нарушением. Решение вынесено с нарушениями и имеет политическую подоплеку, заявил адвокат Арам Орбелян. Оппозиционеры на акции 24 июня потребовали отставки врио главы ВСС Гагика Джангиряна и его уголовного преследования.

Гагика Джангирян решил покинуть должность, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Высшего судебного совета.

«Джангирян подал в отставку из-за проблем со здоровьем», - сказал он, не сообщив иных подробностей.

Ранее член Высшего судебного совета Давид Хачатурян сообщил, что Гагику Джангиряну будет сделана операция. На внеочередном заседании Национального собрания 27 июня Хачатурян сообщил, что заменит Джангиряна на время его болезни, сообщил News.am.

Политологи связали отставку Джангирян с обнародованием записей

Джангирян подал в отставку под общественным давлением, так как публикация записи вызвала большой резонанс, считает политолог Армен Варданян. «Плохо, что отставка была обоснована проблемами со здоровьем. Это старая советская традиция, которая позволяет избежать ответственности при отставке», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти пожертвовали Джангиряном, так как он не такая значимая политическая фигура, как, например, директор Службы национальной безопасности и глав Специальной следственной службы, которые фигурировали в скандале с прослушкой в 2018 году, добавил Варданян.

11 сентября на видеохостинге была опубликована запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье о незаконном нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграммных или иных сообщений граждан и по статье о неправомерном завладении компьютерной информацией. Запись разговора содержит признаки превышения полномочий, предположили следователи. Дело по этой статье легко может быть закрыто, считает юрист Ара Казарян.

«Власть дорожила этими ценными кадрами, поэтому не стала оказывать давление, чтобы те подали в отставку», - считает политолог.

Он не исключил, что Пашинян пожертвовал Джангиряном для сохранения собственного рейтинга. «Пашинян все время говорит, что Армения – бастион демократии, однако оказывается замешанным в скандал, в котором от имени властей Джангирян требует отставки главы Высшего судебного совета», - пояснил Варданян.

Скандальная запись стала резонансной, однако в обществе сложилось мнение, что Джангирян не подаст в отставку, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян. «В определенном смысле, новость об отставке стала неожиданностью. Несомненно, отставка стала следствием политического брожения, но общественный резонанс сыграл свою роль», - считает он.

Бадалян не исключил, что отставка связана также с падением рейтинга Пашиняна. По его словам, если в 2018 году высокий рейтинг Пашиняна и революционная эйфория позволили избежать громких отставок, то сейчас ситуация изменилась.

«Но есть в этом случае и другой аспект - сфера деятельности вовлеченных в скандал лиц. Когда речь идет о прослушке директора СНБ, не исключено, что это был холодный расчет и что публикация записи должна привести к отставке. Мы понимаем, что речь [в 2018 году] шла о директоре ключевой госструктуры. И, возможно, власти тогда не пожелали поддаваться на провокацию», - отметил Бадалян.

Напомним, ранее армянские правозащитники усомнились, что скандал с записью беседы приведет к отставке высокопоставленных чиновников.

"Кавказский узел" также писал, что оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" с апреля проводят уличные протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и с требованием не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.