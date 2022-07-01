Высший судебный совет отказался наказать Гагика Джангиряна

01 июля 2022, 01:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обнародованная бывшим главой Высшего судебного совета Армении Рубеном Вардазаряном запись разговора, на которой врио главы Высшего судебного совета Гагик Джангирян предлагает ему уйти в отставку, смонтирована, срок для возбуждения дисциплинарного производства истек, постановил Высший судебный совет.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня бывший глава Высшего судебного совета (ВСС) Рубен Вардазарян обнародовал запись разговора, на которой врио главы ВСС Гагик Джангирян предлагает ему "уйти по-хорошему" и обещает уголовную неприкосновенность, если Вардазарян согласится на добровольную отставку. Беседа состоялась 20 февраля 2021 года, а предложение Джангиряна было сделано от имени Никола Пашиняна, заявил Вардазарян. Генпрокуратура переслала запись разговора в Следственный комитет Армении. 24 июня Высший судебный совет прекратил полномочия Рубена Вардазаряна в связи с дисциплинарным нарушением. Решение вынесено с нарушениями и имеет политическую подоплеку, заявил адвокат Арам Орбелян. Оппозиционеры на акции 24 июня потребовали отставки врио главы ВСС Гагика Джангиряна и его уголовного преследования.

Комиссия из пяти судей отказалась привлекать Джангиряна к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении на сайте Высшего судебного совета, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Запись, опубликованная Рубеном Вардазаряном, смонтирована, оснований для возбуждения дисциплинарного производства нет. Кроме того, истекло предусмотренное законом требование о годичном сроке для возбуждения производства. Запись беседы была сделана 20 февраля 2021 года, но Вардазарян опубликовал ее 20 июня 2022 года, то есть с момента предполагаемого нарушения [Джангиряном] прошел один год и четыре месяца", - отмечается в решении комиссии.

Совет письменно обратился к Вардазаряну с просьбой представить копию записи, сообщил совет. Однако бывший глава совета согласился представить копию после возбуждения производства и при условии, что запись длительностью 2,5 часа будет прослушана за закрытыми дверьми и не будет опубликована публично, так как остальная часть записи касается других людей и событий, указано в решении.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.