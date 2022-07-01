Наличие гостайны создало сложности для защиты кубанских росгвардейцев

01 июля 2022, 20:31

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Краснодарский краевой суд отказался перенести процесс по делу уволенных росгвардейцев в суд первой инстанции из-за наличия в деле государственной тайны. В связи с этим процесс будет закрытым для прессы, а защите будет необходимо получить допуск к гостайне, сообщил адвокат Михаил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта в Прикубанском райсуде Краснодара прошло предварительное судебное заседание по иску бойцов Росгвардии, оспоривших увольнение, которое последовало за их отказом участвовать в спецоперации на Украине. При этом девять из 12 истцов отказались от иска. На заседании суд затребовал у управления Росгвардии материалы служебных проверок в отношении бойцов. Прикубанский райсуд Краснодара 1 апреля по просьбе представителя Росгвардии передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев Михаил Беньяш счел неубедительными доводы ведомства о том, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. 18 апреля он обжаловал определение о передаче дела из Прикубанского районного суда Краснодара в краевой суд.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров.

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении частной жалобы на передачу дела по иску бойцов Росгвардии из Прикубанского районного суда в краевой. Суд мотивировал решение наличием в деле гостайны, сообщил 30 июня в своем Telegram-канале адвокат уволенных росгвардейцев Михаил Беньяш.

Он сказал, что решение суда отразится на рассмотрении дела. "Это принципиальный вопрос для рассмотрения дела. Во-первых, из-за заявлений о гостайне процесс сделают закрытым для СМИ. Во-вторых, поскольку у меня нет допуска к гостайне, мне придется получать этот допуск. Кроме того, в этом случае будет другой порядок обжалования", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам, адвоката, решение о необходимости обжалования вердикта краевого суда пока не принято. "Мы еще не решили, нужно ли это делать", - добавил Беньяш.

Военнослужащие, в том числе из регионов СКФО и ЮФО, за отказ ехать в зону спецоперации на Украине рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Напомним, 3 июня стало известно, что суд в Чечне назначил 10 суток ареста контрактнику из военной комендатуры Али Мусаеву за отказ ехать в командировку "в район выполнения специальных задач". 4 июня также стало известно, что в Грозненский гарнизонный военный суд поступило дело военнослужащего Зелемхана Бугучаева. Он обвинен по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

26 мая Владикавказский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, которых досрочно уволили за несоблюдение условий контракта.

25 мая военный суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил ранее адвокат Андрей Сабинин.

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