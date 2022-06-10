Юристы разъяснили риски для военных за отказ ехать на Украину

10 июня 2022, 09:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие, в том числе из регионов СКФО и ЮФО, за отказ ехать в зону спецоперации на Украине рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня "Медиазона"* сообщила, что среди росгвардейцев, которые отказались участвовать в спецоперации на Украине, больше всего - из Кабардино-Балкарии. Зону боевых действий покинули также бойцы из других регионов России, все они впоследствии были уволены по дисциплинарной статье, и лишь небольшая часть из них обжаловала увольнение в суде, указало издание.

3 июня стало известно, что суд в Чечне назначил 10 суток ареста контрактнику из военной комендатуры Али Мусаеву за отказ ехать в командировку "в район выполнения специальных задач". 4 июня также стало известно, что в Грозненский гарнизонный военный суд поступило дело военнослужащего Зелемхана Бугучаева. Он обвинен по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Дело Бугучаева стало первым за шесть лет уголовным делом в Чечне, возбужденным по этой статье, сообщило "Кавказ. Реалии"*. Связано ли дело Бугучаева с отказом ехать на Украину, издание не уточнило.

За отказ ехать в командировку "в район выполнения специальных задач" военных не могут преследовать по статье 338 УК РФ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, создатель проекта "Военный омбудсмен" Максим Гребенюк.

"Если военнослужащий находится в части, никуда не убегает и отказывается от участия в спецоперации – [статьи] "дезертирство" и "самовольное оставление части" (статья 337 УК РФ) не применимы. Здесь ближе к применению статья 332 УК РФ (неисполнение приказа). О случаях возбуждения дел за самовольное оставление части со мной консультировались, они есть. За невыполнение приказа [ехать на Украину] дел пока не возбудили (мне ничего об этих случаях не известно). Максимум – гауптвахта 10 суток или увольнение по невыполнению условий контракта", - рассказал он.

Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее существенный вред интересам службы, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, говорится в части 1 статьи 332 УК РФ.

Юрист "Комитета солдатских матерей Москвы" Александр Латынин подтвердил, что статья 338 не может быть применена за отказ ехать в командировку "в район выполнения специальных задач".

"Ее можно применить, только если военнослужащий совсем отказался служить", - пояснил Латынин корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 26 мая Владикавказский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, которых досрочно уволили за несоблюдение условий контракта.

25 мая военный суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил ранее адвокат Андрей Сабинин.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии из Краснодарского края Фарид Читав и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира о пересечении границы Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца. Суд по просьбе представителя Росгвардии передал дело в краевой суд, 18 апреля адвокат обжаловал это решение.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.