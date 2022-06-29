Администрация Новошахтинска сообщила о гибели двух военных на Украине

29 июня 2022, 17:10

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Старший лейтенант Дмитрий Черепнин и старший матрос Игорь Торба погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Новошахтинска. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там не менее 27 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Константин Козаков из Красносулинского района стал 25-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант Дмитрий Черепнин и старший матрос Игорь Торба погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 27 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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