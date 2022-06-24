Власти Красносулинского района сообщили о гибели земляка на Украине

24 июня 2022, 14:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Константин Козаков погиб на Украине, сообщила администрация Красносулинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 25 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что старший прапорщик Виктор Лихошва стал 24-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко вручил орден Мужества вдове погибшего в ходе спецоперации на Украине Константина Козакова, сообщила администрация Красносулинского района.

Вдова Константина Козакова Виктория пришла на церемонию с маленьким ребенком. Власти пообещали помощь семье погибшего, следует из видеозаписи, опубликованной 23 июня в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 24 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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