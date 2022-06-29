Юристы разъяснили условия объединения Южной Осетии с Северной

29 июня 2022, 18:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для объединения с Северной Осетией Южная Осетия вначале должна получить статус субъекта федерации, лишь после этого возможно проведение референдума в двух регионах об объединении двух Осетий, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая новый глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума об объединении вызывает вопросы, а на следующий день приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. 21 июня Гаглоев заявил, что Бибилов принял решение о проведении референдума без консультаций с Россией. Теперь, по его словам, после корректировки формулировки о проведении референдума вопрос вновь будет обсужден с Россией. Дмитрий Песков посоветовал властям Южной Осетии разобраться с юридическим казусом по поводу проведения референдума.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова не была согласована с Кремлем. "Решение нового главы государства (Гаглоева) о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами", - процитировал Захарову 31 мая ТАСС.

Детально разбирать вопрос о референдуме в Южной Осетии пока не актуально, указал доцент кафедры конституционного права МГЮА Александр Сергеев. "Возможно, когда обстоятельства поменяются, вопрос о референдуме вновь может встать. Но на сегодня Грузия ведёт себя вполне приемлемо (для России) и создавать условия для дополнительного конфликта с ней России нет смысла и нет желания. Да и новый президент Южной Осетии сказал, что не время проводить референдум", - отметил он.

По его словам, российским законодательством предусмотрено, что если территория входит в состав России, то присоединяется как отдельный регион. "Если бы Южная Осетия захотела входить, то вошла бы изначально как самостоятельный субъект федерации", - сказал Сергеев.

Он указал, что для объединения субъектов Российской Федерации требуется другая процедура. "Далее могут быть два региона объединены в один. На этом этапе необходимо желание и Северной Осетии, чтобы принять в свой состав Южную Осетию. В рамках одного референдума это не решить. Нужно проводить два референдума. Один — о вхождении в состав России. Другой — об объединении. Так этот вопрос решается в российском правовом поле", - подчеркнул Сергеев.

Руководство России не получит никаких политических и имиджевых преимуществ от референдума в Южной Осетии, считает политолог Александр Кынев. Референдум невыгоден для России, которая не хочет сейчас нагнетать отношения с Грузией, отметил политконсультант Евгений Минченко.

Декан факультета управления персоналом и государственной службы Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор Елена Киреева предложила, прежде всего, определиться с понятием регион. "Поскольку в случае c Южной Осетией речь идет о непризнанном государстве, в остальных ситуациях, связанных с территориальными преобразованиями, мы имеем в виду субъекты Российской Федерации, которые журналисты любят называть "регионами России". Конституция РФ использует термин – субъекты федерации", - уточнила она.

По словам Киреевой, правовое регулирование территориальных преобразований в составе Российской Федерации осуществляется, прежде всего, нормами Конституции России (статья 5 - состав, статус субъектов и принципы федеративного устройства, глава 3 "Федеративное устройство", статья 102 - полномочия Совета Федерации по утверждению изменения границ между субъектами Российской Федерации), а также Федеральным конституционным законом от 17.12.2001 N 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации".

"Указанный закон содержит четкое правило о том, что принятие в Российскую Федерацию нового субъекта осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, международными (межгосударственными) договорами Российской Федерации, а также федеральными конституционными законами. В марте 2014 года впервые в новейшей истории государства в состав России вошли Республика Крым и город Севастополь. В случае с Южной Осетией может быть применена именно эта процедура", - пояснила она.

Возможно и образование в составе Российской Федерации нового субъекта, добавила профессор. "В середине 2000-х [годов] мы наблюдали объединительные процессы автономных округов и краев и областей, в состав которых входили эти автономии. В этом случае нет приращения государственной территории, меняются границы между субъектами и их правовой статус. Данный процесс регулируется исключительно российским законодательством", - отметила Киреева.

По её словам, по процедуре принятия нового субъекта правила просты. "В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть. Далее, заключается международный договор о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта, в котором определяется его правовая форма: если принимают государство в целом - это будет республика в составе Российской Федерации, если часть территории государства - то возможны варианты: республика, край или область, автономия. Но новую территорию обязательно наделяют статусом субъекта Российской Федерации", - указала Киреева.

Законом установлено, что инициатором предложения о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта является иностранное государство, отметила она. "С Россией они являются равноправными участниками международных отношений, контекст – "инициатива снизу" неприемлем. Президент Российской Федерации после поступления инициативы информирует и при необходимости проводит консультации с высшими органами государственной власти (Федеральным Собранием и правительством). Далее осуществляется подготовка международного договора. В Федеральном конституционном законе N 6-ФКЗ "О порядке принятия…" перечислен круг вопросов, подлежащих урегулированию. После подписания международного договора президент России обращается в Конституционный суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции России данного международного договора. При положительном заключении суда договор подлежит ратификации в законодательном органе страны. Издается Федеральный закон о ратификации международного договора и также Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта", - сообщила Киреева.

Россия не обязана проводить референдум при вступлении в состав федерации Южной Осетии, пояснила юрист. "Референдум проводится в случае образования нового субъекта, поскольку речь идет об обеспечении интересов существующих субъектов в процессе их территориальной реорганизации. Иными словами, проведение в Российской Федерации референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в ее состав не требуется, но он обязателен, если существующие субъекты продолжат объединительные процессы", - резюмировала Киреева.

Напомним, Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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