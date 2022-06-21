Гаглоев назвал шаги по подготовке референдума

21 июня 2022, 23:50

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Анатолий Бибилов принял решение о проведении референдума без консультаций с Россией, теперь после корректировки формулировки о проведении референдума вопрос вновь будет обсужден с Россией, заявил сегодня президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Власти Южной Осетии должны сами разобраться с юридическим казусом по поводу проведения референдума, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая президент Южной Осетии подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума об объединении вызывает вопросы. На следующий день он приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. Инициатива присоединить Южную Осетию к России была согласована с Кремлем, однако затем он отказался от этого шага, чтобы не накалять международную обстановку, считает политолог Дмитрий Орешкин. Заявление о референдуме стало неожиданным для России и прозвучало весьма некстати, предположил политолог Андрей Колесников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова не была согласована с Кремлем. "Решение нового главы государства (Гаглоева) о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами", - процитировал Захарову 31 мая ТАСС.

Проведение референдума в Республике Южная Осетия по вопросу вхождения в состав РФ было назначено экс-президентом Анатолием Бибиловым без проработки с российской стороной, заявил сегодня глава администрации президента Южной Осетии Алан Джиоев. По его словам, это нарушает договор о сотрудничестве между Южной Осетией и Россией, сообщил ТАСС.

"Вся работа (по проведению референдума) должна идти с чистого листа, но уже юридически выверено и в соответствии с первой статьей Договора о союзничестве и интеграции", - привело его слова ИА "Рес", подготовившее материалы с сегодняшней пресс-конференции в Цхинвале по итогам консультаций югоосетинской делегации с официальными лицами в России, состоявшихся в Москве 14-15 июня.

По словам Джиоева, прежде чем проводить референдум, необходимо сформулировать вопрос, который не допускал бы вариантов толкования. В частности, это может быть "создание какого-то союзного государства, где равноправные члены Российской Федерации и Южной Осетии образуют некий союз", еще один вариант - "объединение возможно путем вхождения в состав России на правах субъекта", а также объединение с Россией путем вхождения в ее состав на правах субъекта, и в дальнейшем объединения с Северной Осетией".

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также указал, что Россия не давала согласия не проведение референдума. "С российской стороной у нас есть Договор о союзничестве и интеграции, первая статья которого предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора. Тут получалась такая ситуация, что мы объединяемся с Российской Федерацией, но они пока об этом сами не знают. Мы нашу позицию обозначили, что мы все за референдум, хотим, чтобы Южная Осетия вошла в состав России", - сказал Гаглоев.

Он отметил, что вопросы вызывает и формулировка проведения референдума: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" По его словам, в Москве договорились "разработать конкретную формулировку, потому что в состав России можно войти как отдельный субъект или отдельный субъект с последующим объединением с Северной Осетией". Гаглоев подчеркнул, что вопрос будет обсуждаться в парламенте республики, будут проводиться консультации с привлечением представителей общественных организаций, и лишь после этого начнется процесс консультаций с Россией, отмечается в публикации.

Делегация Южной Осетии на переговорах в Москве распространила заявление, в котором говорится, что "объявленный указом президента Южной Осетии Бибилова от 13.05.2022 г. № 212 референдум был назначен без предварительной проработки и согласования данного вопроса с российской стороной. В соответствии с Конституцией и законами Республики Южная Осетия решения, принятые на референдуме, обладают высшей юридической силой и подлежат обязательному исполнению всеми органами государственной власти и гражданами республики. Однако юридически не проработанная формулировка внесенного на референдум вопроса исключает какую-либо возможность его исполнения. Разные попытки предварительного или последующего толкования предлагаемого решения по референдуму могут быть квалифицированы как обман избирателей и дискредитация легитимности самого референдума", - указано в документе. Под заявлением подписались президент Южной Осетии Алан Гаглоев, спикер парламента Алан Тадтаев, главы ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и другие.

Глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева на пресс-конференции в Цхинвале заявила, что для подготовки референдума планируется создать инициативную группу, в которую войдет не менее 20 человек.

"По итогам консультации с РФ нам предстоит новая работа с новой формулировкой, приемлемой для Российской Федерации", - сказала она и уточнила, что как только в ЦИК поступит соответствующий пакет документов, комиссия приступит к работе.

Референдум необходим народу Южной Осетии, заявил спикер парламента Алан Тадтаев. "Все мы услышали, и в том числе наши российские коллеги, тот посыл, который был в обращении президента Республики Южная Осетия. Консультации шли более двух часов, где каждый из нас высказал и обосновал свое мнение. Наш народ видит себя и свое будущее только в составе России, и мы донесли эту позицию до наших российских коллег и увидели с их стороны тоже понимание", - сказал он.

Госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев отметил, что пока "Россия не готова рассматривать решение, которое готовилось на референдум в Южной Осетии", но "поддерживает дальнейшее развитие интеграции между Южной Осетией и Россией, и в этом направлении будет продолжаться активная работа". Министерство иностранных дел России заверило, что будет делать все для укрепления международных позиций Южной Осетии, "всемерная поддержка по всем направлениям будет продолжаться", отметил Кочиев.

Власти Южной Осетии должны сами разобраться с юридическим казусом, который возникнет при проведении референдума о вхождении республики в состав России, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Постановка вопроса об объединении (с Россией). Там так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет. Юридический казус возникает", - привел слова Пескова на пресс-конференции "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что референдумы о воссоединении с Россией могут пройти в Донбассе, Херсоне, Запорожье. Решение о референдуме должны принимать люди, но прежде нужно обеспечить безопасность жителей указанных территорий, сообщил 2 июня со ссылкой на пресс-секретаря "Интерфакс".

Напомним, Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

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