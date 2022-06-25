Российские политологи назвали невыгодным для Кремля референдум в Южной Осетии

25 июня 2022, 02:52

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Руководство России не получит никаких политических и имиджевых преимуществ от референдума в Южной Осетии, считает политолог Александр Кынев. Референдум невыгоден для России, которая не хочет сейчас нагнетать отношения с Грузией, отметил политконсультант Евгений Минченко.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая президент Южной Осетии подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предпринимает каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса, вынесенного на референдум о присоединении республики, требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума об объединении вызывает вопросы. На следующий день он приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. 21 июня Гаглоев заявил, что Бибилов принял решение о проведении референдума без консультаций с Россией. Теперь, по его словам, после корректировки формулировки о проведении референдума вопрос вновь будет обсужден с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти Южной Осетии должны сами разобраться с юридическим казусом по поводу проведения референдума.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова не была согласована с Кремлем. "Решение нового главы государства (Гаглоева) о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами", - процитировал Захарову 31 мая ТАСС.

Вопрос проведения референдума о присоединении Южной Осетии к Российской Федерации поднимается под каждые президентские выборы, которые там проходят, отметил 24 июня политолог Александр Кынев.

"К этим выборам вопрос поднял господин Бибилов для того, чтобы поднять свой упавший рейтинг и таким образом добиться своего переизбрания. Никакого другого мотива в поднятии этого вопроса о референдуме нет", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кынев считает, что Кремлю референдум не несёт выгод. "Кремль здесь совсем ни при чем. Его незачем притягивать за уши, ему этот референдум совсем не нужен. Это нужно было лишь Бибилову. Но он больше не президент. Руководству России никаких политических и имиджевых преимуществ референдум не принесет", - отметил политолог.

По его мнению, референдум, наоборот, усугубляет ситуацию, усиливая конфронтацию там, где она не нужна. "Союзников у России и так мало в окружающем мире. Доводить положение до белого каления никому не интересно. Поэтому всё это откладывается в долгий ящик", - подчеркнул Кынев.

Политконсультант Евгений Минченко в свою очередь считает, что в настоящий момент России невыгоден референдум в Южной Осетии.

"Грузия ведёт себя максимально корректно и сдержанно в условиях российско-украинского противостояния и в целом противостояния России с Западом. Исходя из такого положения создавать раздражающий фактор не продуктивно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, де-факто Южная Осетия уже интегрирована в Россию экономически и социально, живёт на средства российского бюджета. "И вряд ли стоит «гнать лошадей» в вопросе присоединения. Но что в итоге решат в Кремле - трудно сказать, инсайда по этому поводу нет", - подытожил Минченко.

Напомним, Анатолий Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России 30 марта, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

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