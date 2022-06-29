Споры вокруг заповедника "Эрзи" указали на актуальность публичного обсуждения проекта

29 июня 2022, 10:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преобразование части заповедника "Эрзи" в нацпарк "Даймохк" может нанести непоправимый ущерб не только экосистеме заповедника, но и историческому наследию тоже. Этот проект требует публичного обсуждения, в том числе при участии историков, археологов и биологов, указали опрошенные "Кавказским узлом" ингушские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", идея создания нацпарка "Даймохк" на границе Чечни и Ингушетии создает риск возобновления территориальных споров и требует доработки. Другим острым аспектом может стать вопрос о том, кто получит право на управление средствами нацпарка, указали ранее специалисты. Преобразование части заповедника "Эрзи" в нацпарк "Даймохк" позволит строительство на его землях хозяйственных объектов, что может обернуться экологической катастрофой, отметили 22 июня экологи.

В 2018 году треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни в результате демаркации границы между двумя республиками, которая прошла по реке Фортанге. Чеченская сторона планирует создать на этой территории собственный нацпарк "Даймохк". Юридическое оформление национального парка "Даймохк" должно завершиться весной 2023 года, Ингушетия уже подготовила и передала в Минприроды свою часть документов, сообщил руководитель Минприроды России на встрече с Рамзаном Кадыровым. Руководство Ингушетии по-прежнему не поддерживает идею создания парка "Даймохк" и подписало лишь дорожную карту по его созданию, отметил вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев.

Сведения, распространенные в СМИ о проекте нацпарка "Даймохк" и точка зрения ингушских властей – с правовой точки зрения это всё соответствует закону. Но жители Ингушетии уже столкнулись с неоднозначным поведением власти во время земельных митингов в 2018 году в Магасе, отметил правозащитник Магомед Муцольгов.

"Заявления представителей властных структур нашей республики внушают надежду, что руководство будет придерживаться букве закона. Но мы не знаем, что все-таки делается в тиши кабинетов руководства Ингушетии. [В 2018 году активисты говорили уже, что] заповедник – это музей под открытым небом и изменение его территории невозможно, просто потому, что закон запрещает менять границы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, в результате демаркации границы между Чечней и Ингушетией треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни, добавил Муцольгов. "Тогда подписанное соглашение о чечено-ингушской границе, привело к массовым протестам в Ингушетии. Лидеры протестного движения до сих пор находятся под стражей", – напомнил он.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признан правозащитниками политзаключенными. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

Власти повторяют те же ошибки, на которые активисты обращали внимание в 2018 году, добавил Магомед Муцольгов. "То, что я слышу и читаю в СМИ, это то, что представители власти утверждают, что изменение территории невозможно, что и у нас нет другой территории. Нас не ставят в известность. Какие меры принимаются, чтобы не повторилась история 2018 года, мы не знаем. Они говорят, что изменение территории невозможно, потому что у нас нет другой территории, которая была бы равнозначна этой. Это правда, это соответствует федеральному закону. Территории заповедника меняться не могут. И эти требования также незаконны, как были незаконными требования в 2018 году", – считает Муцольгов.

Учитывая массовые протесты в Ингушетии в 2018 году, возможно власти сейчас пытаются компромисс. И при этом не разглашают его способ достижения, предположил аналитик. "Но поскольку стало публично известно желание соседей именно на заповедной территории создать национальный парк "Даймохк", то в этот раз будут приняты более серьезные меры для сохранения "статуса кво", – считает Муцольгов.

Он отметил, что поддерживает позицию властей Ингушетии, но считает, что вопрос нуждается в публичном обсуждении. "Нужно, чтобы действия власти носили публичный характер с привлечением наших ученых, кто занимается непосредственно историческим наследием, общественных деятелей. Но мне кажется, что федеральные структуры, которые задействованы в создании нацпарка, продолжают политику 2018 года – политику изменения территории нашей республики", – полагает Муцольгов.

15 декабря суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить лидеров протеста в Магасе Ахмеда Барахоева, а также Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Защита надеялась на более мягкое наказание, указали защитники. Родные и близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

На то, что в обсуждении проекта нацпарка должны принимать ученые, также указал председатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев. При этом он провел аналогию с идеей строительства Кавказской перевальной дороги через Джейрахский район Ингушетии в начале 80-х годов прошлого века.

Даскиев напомнил, что время строительства дороги была разрушена одна из жилых башен. "Можно только представить, какой невосполнимый урон был бы нанесен этому району республики, если бы этот проект не был во время остановлен", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, избежать этого удалось благодаря действиям заместителя председателя правительства Чечено-Ингушетии был Тамерлану Дидигову. "Дидигов как профессиональный строитель, понимал, что при строительстве железной дороги будет нанесен не только значительный урон башенным комплексам Джейраха, но под угрозой исчезновения будут и уникальные растения, насекомые, которые занесены в Красную книгу. Но в Москве было решено окончательно – дорога будет построена в кратчайшие срок", – отметил Даскиев.

Дидигов призвал на помощь ученых из ведущих научных учреждений: ботаников, биологов, архитекторов, археологов, экологов. Ученые озвучили заключение на открытом совещании, на котором были журналисты центральных газет, большая комиссия из Минстроя СССР, присутствовали и члены грузинской делегации, которые тоже были заинтересованы в строительстве этой дороги, вспомнил Даскиев.

По его мнению, доклады ученых, которые каждый в своей области изучали фауну и флору уникального горного района, его архитектуру и экологию легли в основу определения границ государственного заповедника "Эрзи".

"Почему бы сейчас не напомнить всем, и соседям тоже, об уникальности этого уголка природы? В зоне заповедника, где, согласно правительственным документам (Постановление РФ№ 1195 от 29 декабря 2011 года "Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе", Закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях") запрещены любые виды деятельности человека, в том числе охота, туризм, и где "таким образом гарантируется первозданность природных процессов и явлений, редких и уникальных природных систем, видов растений и животных", собираются сооружать какие-то комплексы, строить дороги и т.д." – отметил Даскиев.

Он также отметил, что ему близка позиция правительства Ингушетии, которое считает, что заповедник должен сохранять те границы, которые были ему определены документами правительства РФ. "У наших соседей во сто крат больше территорий, где можно расположить национальный парк "Даймохк". Горные просторы Шатойского и Итумкалинского районов, где расположены уникальные памятники средневековья и где еще в доперестроечные времена пролегали союзные туристические маршруты. Чего стоят в Веденском районе роскошный родник у селения Харачой, а чуть дальше – всемирно известное озеро Кезеной-Ам и средневековый замок Алдам-Гези", – подчеркнул председатель Совета тейпов Ингушетии.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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