29 июня 2022, 09:02

Дело жительницы Нальчика о пропаганде терроризма дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в публичных призывах к террористической деятельности за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о расследовании уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Нальчика, заподозренной в пропаганде терроризма через соцсеть.

По версии следствия, в июле-августе 2016 года обвиняемая 1993 года рождения опубликовала в социальной сети материалы, призывающие к террористическим действиям, а также оправдывающие терроризм.

Женщина обвинена в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России). Уголовное дело передано в суд, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии 28 июня на своем сайте.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"МВД Грузии объяснило отказ во въезде Инсе Ландер", "Брат и сестра из Кабардино-Балкарии осуждены за финансирование терроризма", "Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о вербовке".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 июня 2022, 11:14

29 июня 2022, 10:33

29 июня 2022, 10:07

29 июня 2022, 08:27

29 июня 2022, 07:27

  • Джансух Адлейба прекратил голодовку в Сухуме

    Активист Джансух Адлейба спустя 17 дней акции протеста прекратил голодовку на площади Сухума после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель в Абхазии будут снижены цены на топливо.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи