Дело жительницы Нальчика о пропаганде терроризма дошло до суда

29 июня 2022, 09:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Кабардино-Балкарии обвинена в публичных призывах к террористической деятельности за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о расследовании уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Нальчика, заподозренной в пропаганде терроризма через соцсеть.

По версии следствия, в июле-августе 2016 года обвиняемая 1993 года рождения опубликовала в социальной сети материалы, призывающие к террористическим действиям, а также оправдывающие терроризм.

Женщина обвинена в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России). Уголовное дело передано в суд, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии 28 июня на своем сайте.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.