Жительница Нальчика заподозрена в пропаганде терроризма

17 июня 2022, 20:42

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Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Нальчика, которая заподозрена в пропаганде терроризма через соцсеть.

Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) расследуется в отношении 29-летней жительницы Нальчика.

Она, "используя анонимную страницу, распространяла в одной из социальных сетей материалы, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганду", - процитировал сегодня сообщение управления фсБ по Кабардино-Балкарии "Интерфакс".

Согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ, публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

"Кавказский узел" также писал, что в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который опубликовал на видеохостинге ролик, оправдывающий террористическую и сепаратистскую деятельность на Северном Кавказе, сообщили 14 июня следователи.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.