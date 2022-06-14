14 июня 2022, 23:15

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который опубликовал на видеохостинге ролик, оправдывающий террористическую и сепаратистскую деятельность на Северном Кавказе, сообщили следователи.

По версии следствия, принимающий активное участие в общественной жизни житель республики 1963 года рождения  договорился с администратором канала на видеохостинге, о производстве съемки и последующем публичном размещении видеоматериала в Интернете

"В своем выступлении подозреваемый сознательно допустил высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки публичного оправдания терроризма, в том числе террористической и сепаратистской деятельности на Северном Кавказе, как способ воздействия на принятие решения органами государственной власти, а также использовал речевые приемы для выражения положительной оценки деятельности конкретных террористов с целью формирования у аудитории аналогичного положительного отношения к лицам, признанным террористами на международном уровне", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следкома России по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело расследуется по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщило ведоство.

Согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ, публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что житель Урванского района Кабардино-Балкарии был заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму после того, как в одной из социальных сетей распространил запрещенные материалы.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ингушетии осужден за финансирование терроризма", "Правозащитники осудили включение Погорова в список экстремистов и террористов",  "Активистка из Геленджика обвинена в дискредитации вооруженных сил России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 июня 2022, 00:05

14 июня 2022, 22:28

  • Армянская оппозиция отказалась от круглосуточной акции протеста в Ереване

    Оппозиция сворачивает палаточный городок на площади Франции в Ереване и меняет стратегию борьбы, но не ее цели, и активисты должны быть готовы при необходимости вернуться к 24-часовому протестному режиму, заявил на митинге оппозиционный политик Ишхан Сагателян. Сторонники протестного движения провели сегодня также шествие по центральным улицам Еревана.

14 июня 2022, 21:36

14 июня 2022, 21:15

  • Осетинский блогер назвал сфабрикованным дело о разжигании ненависти

    Допрос лингвиста, который проводил экспертизу поста осетинского блогера Батраза Мисикова (Сидамона), выявил нарушения в процедуре, защита потребовала признать его заключение недействительным. У суда нет доказательств вины Мисикова, заявил адвокат. Дело о разжигании ненависти "шито белыми нитками", указал блогер.

14 июня 2022, 20:30

  • Оппозиционер Алиев и его соратники прекратили голодовку

    Голодовка активистов "Партии граждан и развития" прекращена в связи с резким ухудшением состояния здоровья ее участников. Акцию временно прекратил в СИЗО и осужденный лидер партии Али Алиев, требующий прекращения уголовного дела.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи