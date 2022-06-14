Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании терроризма

14 июня 2022, 23:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который опубликовал на видеохостинге ролик, оправдывающий террористическую и сепаратистскую деятельность на Северном Кавказе, сообщили следователи.

По версии следствия, принимающий активное участие в общественной жизни житель республики 1963 года рождения договорился с администратором канала на видеохостинге, о производстве съемки и последующем публичном размещении видеоматериала в Интернете

"В своем выступлении подозреваемый сознательно допустил высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки публичного оправдания терроризма, в том числе террористической и сепаратистской деятельности на Северном Кавказе, как способ воздействия на принятие решения органами государственной власти, а также использовал речевые приемы для выражения положительной оценки деятельности конкретных террористов с целью формирования у аудитории аналогичного положительного отношения к лицам, признанным террористами на международном уровне", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следкома России по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело расследуется по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщило ведоство.

Согласно части 2 статьи 205.2 УК РФ, публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что житель Урванского района Кабардино-Балкарии был заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму после того, как в одной из социальных сетей распространил запрещенные материалы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.