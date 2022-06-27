Жамбеков согласился с решением суда по делу о дискредитации армии

27 июня 2022, 20:10

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Житель Нальчика Заурбек Жамбеков, осужденный за принуждение дочери сорвать букву Z с автомобиля, решил не обжаловать приговор суда, назначившего ему два года лишения свободы условно. Суд вынес более мягкий приговор, чем просило обвинение, пояснил Жамбеков.

Как писал "Кавказский узел", Нальчикский горсуд рассмотрел дело Заурбека Жамбекова 24 июня. Мужчина был обвинен в дискредитации вооружённых сил после жалобы сотрудницы полиции на то, что дочь нальчанина сорвала с ее машины наклейку в виде буквы Z. В суде Жамбеков указал, что буква Z не является официальным государственным символом.

В марте Жамбеков уже был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за публикаций в соцсетях. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 280.3 УК (о публичных действиях, направленных на дискредитацию российских военных).

Заурбек Жамбеков не намерен жаловаться в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с вынесенным ему приговором. Как заявил мужчина корреспонденту «Кавказского узла», назначенное наказание - два года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора сроком на 1,5 года и штраф в размере 30 тысяч рублей - его устраивает, так как обвинение просило для него два года реального лишения свободы и 100 тысяч рублей штрафа.

Жамбеков подчеркнул, что суд установил ему рассрочку для выплаты штрафа. Смысла жаловаться дальше мужчина, по его словам, не видит. При этом он добавил, что 30 тысяч штрафа для него существенная сумма.

Как рассказал Заурбек Жамбеков, ему 54 года. Ранее занимался производством мебели, но из-за кризиса пришлось закрыть бизнес. Сейчас перебивается случайными заработками. У него двое несовершеннолетних детей.

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на российской спецоперации на Украине, означает "За победу". Буква V, которой также маркируют технику военных, означает "Сила в правде", сообщило 2 марта Минобороны России на своей странице в Instagram*. Однако эти буквы не являются официальными воинскими символами, заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин со ссылкой на официальный ответ Минобороны на его запрос. "Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки", - сообщил в официальном ответе на депутатский запрос замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ С.Гусев. При этом он отметил, что эти буквы "узнаваемы" и положительно воспринимаются военнослужащими и гражданами России, ЛНР и ДНР, следует из документа, опубликованного в Telegram-канале Ступина 19 мая.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.