Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию армии

27 июня 2022, 13:43

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Нальчикский городской суд приговорил жителя Нальчика Заурбека Жамбекова к двум года лишения свободы условно за дискредитацию Вооруженных сил России и вовлечение ребенка в преступление. Жамбеков, который обвинялся в том, что заставил свою дочь сорвать букву Z с автомобиля, указал, что этот знак не является официальным государственным символом.

Как писал "Кавказский узел", Заурбек Жамбеков подозревается в дискредитации вооружённых сил после жалобы сотрудницы полиции на то, что дочь нальчанина сорвала с ее машины наклейку в виде буквы Z. В отношении Жамбекова возбудили два уголовных дела - по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в совершении преступления и о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, говорится в сообщении.

В марте Жамбеков уже был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за публикаций в соцсетях. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 280.3 УК (о публичных действиях, направленных на дискредитацию российских военных)

Городской суд Нальчика признал виновным жителя Кабардино-Балкарии Заурбека Жамбекова по статьям о вовлечении несовершеннолетнего в совершении преступления (часть 2 статьи 150 УК РФ) и публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с отсрочкой приговора на два года и штрафу в 30 тысяч рублей с возможностью его погашения в рассрочку, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ. 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

По версии следствия, 21 марта Жамбеков поручил своей 12-летней дочке сорвать георгиевскую ленточку, которая была наклеена буквой Z, с автомобиля на городской парковке, указано в сообщении.

Жамбеков рассказал правозащитникам, что 16 апреля вечером ему позвонил мужчина, представился сотрудником Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии и сообщил, что у них есть запись с камеры, где видно, как вышедшая из автомобиля Жамбекова девочка срывает с припаркованной рядом машины наклейку в виде буквы Z. Жамбекова задержали, по его словам, при беседе с ним присутствовали не менее 16 сотрудников полиции и ЦПЭ, говорится в публикации.

В ходе допроса силовики пытались выяснить, чем ему не нравится буква Z и почему он не поддерживает спецоперацию на Украине. После эмоционального ответа Жамбекова на него был составлен административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, после чего Жамбекова отвезли в изолятор временного содержания.

17 апреля в Нальчикском городском суде Жамбеков вину в неповиновении не признал, заявив, что "материал составлен по надуманным показаниям", однако суд назначил ему административный арест на пять суток. Пока Жамбеков находился под арестом, было начато расследование уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили правозащитники.

В суде гособвинитель попросил назначить Жамбекову два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Защита просила назначить минимальное наказание, указав, что Жамбеков не совершил социально опасного преступления, что у него на иждивении находится двое несовершеннолетних детей, говорится в сообщении.

В последнем слове Жамбеков сказал, что не ожидал, что последствия будут такими тяжкими. "Не знал, что эта буква является чем-то для страны. Это не герб, не флаг, не какой-либо символ. Это просто буква, наклеенная на стекло машины", - привел его слова Центр защиты прав человека.

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу". Буква V, которой также маркируют технику военных, означает "Сила в правде", сообщило 2 марта Минобороны России на своей странице в Instagram*.

Однако эти буквы не являются официальными воинскими символами, заявил депутат Мосгордумы Евгений Ступин со ссылкой на официальный ответ Минобороны на его запрос. "Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки", - сообщил в официальном ответе на депутатский запрос замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ С.Гусев. Однако он отметил, что эти буквы "узнаваемы" и положительно воспринимаются военнослужащими и гражданами России, ЛНР и ДНР, следует из документа, опубликованного в Telegram-канале Ступина 19 мая.

Уголовное дело поступило в суд 16 мая, состоялись три заседания суда, приговор был вынесен 24 июня, следует из карточки дела на сайте Нальчикского городского суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.