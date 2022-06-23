Жительница Майского оштрафована за дискредитацию военных

23 июня 2022, 11:09

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Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей местную жительницу Олесю Зассееву, признав ее публикации в соцсети дискредитирующими российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение дела Олеси Зассеевой, обвиненной в дискредитации российской армии, было назначено в Майском райсуде на 22 июня.

После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. К 7 июня в число регионов-лидеров по числу дел, возбужденных по этой статье, вошел Краснодарский край. Другие регионы СКФО и ЮФО не вошли в первую десятку регионов по числу дел по этой статье.

Майский райсуд оштрафовал местную жительницу Олесю Зассееву на 30 тысяч рублей, следует из постановления суда, копия которого получена корреспондентом "Кавказского узла". Суд пришел к выводу, что Олеся Засеева со своего смартфона размещала в своем аккаунте в Instagram* "фотоизображения и тексты, направленные против использования Вооруженных Сил РФ и действий государственных органов РФ в целом, при проведения специальной военной операции на Украине".

Протокол в отношении Засеевой по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ был составлен участковым уполномоченным полиции. Олеся Засеева в суд не явилась, но представила заявление о рассмотрении дела в её отсутствие.

"Совершение Засеевой О.М. публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ и исполнения государственными органами РФ своих полномочий, подтверждается объяснением Засеевой, признавшей, что в указанный период умышленно размещала в сети Instagram* информацию «против военных действий, проводимых Россией на Украине», протоколом осмотра, в ходе которого зафиксировано размещение Засеевой О.М. в сети Instagram* фотоизображений и текстов указанного характера, протоколом об административном правонарушении", - говорится в постановлении.

Суд учел, что Засеева ранее не привлекалась к административной ответственности, и назначил ей минимальный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Адвоката у Олеси Зассеевой не было, а комментарий самой жительницы Майского получить не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.