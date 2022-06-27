1,2 тысячи грузовиков скопились на Транскаме и Военно-Грузинской дороге

27 июня 2022, 11:36

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Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль остаются закрытыми в связи с непогодой и камнепадом, на дорогах Северной Осетии скопились 1,2 тысячи грузовиков, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел", проезд по Военно-Грузинской дороге был запрещен 26 июня для всех машин в связи с ухудшением погоды в Грузии. Ранее, 25 июня, из-за камнепада была закрыта Транскавказская магистраль.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Военно-Грузинская дорога и Транскам остаются закрытыми из-за риска селей и камнепадов, сообщил сегодня вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль закрыты в связи с ухудшением погодных условий, возможностью схода селевых потоков и камнепада. На дорогах республики скопление транзитного грузового транспорта насчитывает 1,2 тыс. единиц", - цитирует Томаева "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" на 11.30 мск, на въезде в Россию из Грузии машин нет. Камеры, показывающие саму дорогу, а также противоположную сторону, отключены. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь при температуре воздуха +14 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. Вечером осадков не ожидается, температура понизится до +8. 28 июня вновь будет идти дождь при температуре +14, ветер усилится до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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