Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

26 июня 2022, 18:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая все таможенные пункты Грузии были переведены на чрезвычайный режим работы в связи с резким ростом транспортного потока. 21 мая водители грузовиков жаловались на долгое оформление документов на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

Движение машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России в Грузию закрыто с 17.15 мск, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено в связи с ухудшением погоды в Грузии, невозможностью обеспечить безопасный проезд по Военно-Грузинской дороге и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно изображению с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" на 18.56 мск, на въезде в Россию из Грузии видны несколько фур и около 20 легковых машин и микроавтобусов. Остальные камеры не работают. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренный дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра - 1 метр в секунду. В ночь на 27 июня также ожидается умеренный дождь, температура понизится до +7 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.