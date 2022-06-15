Очередь из более тысячи грузовиков образовалась на Военно-Грузинской дороге

15 июня 2022, 02:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выезда из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" ожидает 1371 большегрузная машина, сообщил вице-премьер Северной Осетии. Реконструкцию, которая позволит увеличить пропускную способность таможенного пункта, планируется завершить в третьем квартале 2022 года, сообщили в Минэкономразвития России.

Как писал "Кавказский узел", с 19 мая все таможенные пункты Грузии были переведены на чрезвычайный режим работы в связи с резким ростом транспортного потока. 21 мая водители грузовиков жаловались на долгое оформление документов на "Верхнем Ларсе". После отмены ограничений и открытия Россией сухопутной границы с Грузией очереди из легковых автомобилей здесь нет, однако таксисты прогнозировали увеличение потока с началом сезона отпусков. Для автомобилей со скоропортящимися продуктами вели "зеленый коридор". В первую очередь механизм актуален для КПП Казбеги-Верхний Ларс, поток грузовиков с овощами, фруктами и зеленью через который вырос в несколько раз, сообщил президент Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония.

В очереди на проезд на Военно-Грузинской дороге стоит 1371 грузовик, сообщил 14 июня на совещании в правительстве Северной Осетии вице-премьер Ирбек Томаев.

«Ситуация на дорогах Северной Осетии по-прежнему остается непростой», – привел его слова "15-й Регион".

После реконструкции пропускная способность КПП увеличится в 6,4 раза

Для увеличения пропускной способности КПП «Верхний Ларс» с марта 2021 года ведется его реконструкция, сообщается 11 июня на сайте Минэкономразвития России. Строители обещают завершить работы в третьем квартале 2022 года, заявил глава министерства Максим Решетников.

Ожидается, что после реконструкции проектная пропускная способность «Верхнего Ларса» будет увеличена в 6,4 раза – в сутки через него смогут проходить более 2,5 тысяч автотранспорта, с возможностью увеличения до 3 000 машин. Сейчас в среднем пропускается около 800-1000 грузовых автомобилей с в сутки при общей паспортной способности в 400 машин в сутки, говорится в сообщении.

Он также отметил, что эта дорога важна для наращивания торгово-экономического взаимодействия между Россией и Арменией.

Министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил, что грузовые машины пересекают грузинский участок дороги за 20-30 дней. «Это продукты, которые нужны российским компаниям и потребителям. Ситуация осложнится, учитывая, что сезон сбора урожая уже начался», - приводит 13 июня слова министра "Арменпресс".

Сообщений об ограничениях на Военно-Грузинской дороге по состоянию на 2.00 мск 15 июня на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии нет.

На изображении с веб-камеры на КПП "Верхний Ларс" на 02.13 мск 15 июня, на въезде в Россию из Грузии, видно скопление легковых машин, а также четыре грузовика. Остальные камеры не работают. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Информацию о ней можно узнать в справке о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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