Активисты добились частичного сноса пристройки в архитектурном заповеднике Баку

26 июня 2022, 18:15

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Пристройка к зданию около Дворца Ширваншахов в бакинском историко-архитектурном заповеднике «Ичери Шехер» частично демонтирована после протестов. Активисты сочли это компромиссом, указав, что и оставшаяся часть пристройки нарушает архитектурную целостность комплекса.

Как писал "Кавказский узел", "Ичери шехер" с 2000 года находится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В феврале 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать при правительстве управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери шехер". В 2009 году заповедник "Ичери шехер" был исключен из списка памятников, находящихся под угрозой уничтожения, в который был включен в 2003 году.

Металлическая пристройка к зданию вблизи Дворца Ширваншахов в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичери Шехер» частично демонтирована после требований активистов, сообщил председатель Союза архитекторов Азербайджана, бывший главный архитектор Баку Эльбей Гасымзаде.

"Информацию о строительстве в заповеднике получил от общественности, сразу позвонил председателю правления заповедника Шахину Сеидзаде, и он распорядился прекратить строительство и снести часть постройки", - сообщил Эльбей Гасымзаде, уточнив, что незначительная часть пристройки останется, но она не закроет обзор на море с этой площадки.

Дворец Ширваншахов построен в XV веке. В комплекс, помимо дворца, входят дворик Диван-хане, усыпальница, мечеть 1441 года, а также баня и мавзолей придворного ученого Сейида Яхья Бакуви. Дворцовый комплекс находится на вершине бакинского холма, в старой части города, окруженной старинными крепостными стенами. Во дворце сохранились три узкие винтовые лестницы и 52 комнаты, а также восьмиугольный парадный зал. Внутри — экспозиция находок, сделанных во время археологических раскопок, в частности предметы быта, монеты, оружие и украшения, говорится в описании достопримечательности на сайте азербайджанского туроператора AZTERRA Travel.

В своем официальном заявлении Гасымзаде уточнил, что здание, на крыше которого проводятся работы, является нежилым, находится в частной собственности и не имеет статуса исторического памятника. Демонтировать пристройку требовали, в частности, активисты, пользователи соцсетей, а также журналисты азербайджанских СМИ Тимур Рзаев и Натали Александрова, отмечается в документе.

С заявлением выступил также председатель правления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» Шахин Сеидзаде. Двухэтажное жилое здание, на крыше которого возведено легкое строение, было построено в начале 2000-х годов, и после создания Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» здесь "не проводилось каких-либо конструктивных дополнений и изменений", указал Сеидзаде, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сеидзаде пояснил, что в июле 2021 года руководству заповедника поступило обращение от владельца жилого дома с просьбой разрешить ремонтные работы на крыше его дома. "Ему было разрешено построить лестницу на крышу с перилами, и легкую конструкцию из стекла и металла, с условием ее прозрачности и сохранения неизменным возможности обзора пространства. Согласованные с управлением работы на основе проекта проводятся под контролем специалистом управления", - сообщил Шахин Сеидзаде, заверив, что владелец дома не обращался с просьбой разрешить строительство там ресторана, как опасались активисты.

Журналист Тимур Рзаев объяснил свой протест тем, что считает недопустимым возведение "неэстетичной" конструкции в "Ичери Шехере", на здании, расположенном у южных стен Дворца Ширваншахов, возле ворот Мурада. "Противно смотреть на это, ведь большая часть моего раннего детства прошла в "Ичери шехер" - тогда в Управлении крепости работала мама, и она отдала меня в детский садик возле мечети Джума. Так что крепость (обиходное название комплекса "Ичери Шехер". – Прим. "Кавказского узла") - как второй отчий дом. И естественно, подобное издевательство и над бакинцами, и над туристами, и над памятником архитектуры недопустимо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сохранившаяся часть пристройки может считаться "в определенной мере компромиссом между сторонами", сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из противников строительства пристройки, врач Расул Рзалы. "Но мы считаем, что лестничная клетка больше, чем требуется для ее назначения. Она не соответствует облику традиционных азербайджанских лестниц в доме, будучи громоздкой. Я не согласен с позицией руководства Крепости о том, что стеклянная конструкция обязательно прозрачная. Это категорически не так, стеклянная конструкция закрывает обзор. Предлагаем строить другую лестницу из стекла и металла, но пологую, которая не закроет обзор", - сказал он.

Активист предположил, что вопреки заверениям руководства заповедника, лестничная клетка планировалась не для личного пользования, а для работы кафе на крыше дома. "Важно продолжение общественного контроля, так как возможен замысел владельца расположить на крыше шезлонги, создать зону отдыха. В целом я не против появления в Крепости кафе и других объектов, так как нельзя превращать "Ичери Шехер" в мертвый город. Но все строящееся должно соответствовать историческому облику места", - сказал Расул Рзалы.

Территория историко-культурного заповедника «Ичери шехер» находится под особой охраной государства, рассказал ранее "Кавказскому узлу" политобозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. "Это священная культурная ценность Азербайджана. Это, по сути, сохраненный историей средневековый Баку, который располагался на территории, обнесенной крепостной стеной. Там дорог каждый камень", - сказал он, комментируя инцидент с появлением граффити с буквой Z на стене памятника культуры.

Ранее Расул Рзалы написал в соцсети, что пристройку на крыше "необходимо срочно демонтировать". "Вид на море, открывающийся со смотровой площадки у Ворот Мурада Дворца ширваншахов, закрывается пристройкой к крыше здания рядом с ним. […] Хотя это небольшая пристройка, но она полностью разрушает ценность ландшафтного дизайна", - написал Рзалы, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Архитектор Абдул Гусейнов в своей публикации в Facebook* выразил «огромную благодарность всем неравнодушным в оперативной помощи по решению вопроса о демонтаже металлических конструкций на крыше здания рядом с Дворцом Ширваншахов, которая закрывала панораму этого памятника истории, культуры и архитектуры Азербайджана».

С корреспондентом "Кавказского узла" Абдул Гусейнов поделился сомнением в версии руководства заповедника «Ичери Шехер», которое заявило о законности строительства надстройки на крыше дома. "В Управлении заповедником говорят, что строительство законно. Я с этим не согласен. Надо исходить из принципа сохранения первоначального облика Крепости и открытости обзора, и это не зависит от того, что владельцем дома является частное лицо. В 2008 году приглашенные итальянские специалисты создали объемный, около 300 страниц, дизайн-код каждой улицы и дома в "Ичери Шехер". В этом документе показано, какими должны быть окна, двери, стены, чтобы не нарушался исторический облик комплекса. Наверное, в управлении заповедником не знают об этом документе", - сказал архитектор, добавив, что в Азербайджане есть нормативные документы, в том числе "Закон о культуре", в которых строго регламентированы работы в исторической части Баку.

"Проблема администрации "Ичери Шехер" в том, что они отстранённо смотрят на всю ситуацию в целом. Неверно утверждать, что, если отдельное здание не имеет охранного статуса, значит можно надстраивать лестничный узел и ещё что-то другое. Проблема же не только в надстройке, а в сохранности оставшегося силуэта застройки и одной из смотровых точек в целом. "Ичери Шехер" - государственный историко-архитектурный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все здания и сооружения, находящиеся на данной заповедной зоне, зачислены в Госреестр охраняемых зданий или имеют охранный статус независимо от формы собственности", - сказал Абдул Гусейнов.

Архитектор сообщил, что не помнит аналогичного случая, когда общественность заставила руководство "Ичери Шехер" отказаться от намерения изменить облик исторического комплекса. Но, по его словам, в 2012 году группа архитекторов обращалась к руководству заповедника, добиваясь отказа от намерения построить надстройку над крепостной башней за зданием «Исмаиллие», где размещается президиум Национальной Академии наук. "Мы пошли к тогдашнему главе Исполнительной власти Баку, и он отменил решение. Был другой случай обращения архитекторов, после чего прекращено строительство современной конструкции в историческом Караван-сарае, в Крепости. Строительство прекратили, но Караван-сарай изуродовали", - сказал он.

В качестве другого примера архитектор привел огромные современные часы, вмонтированные во внешнюю стену крепости в районе бакинской филармонии. "Если есть желание установить в городе часы, для этого можно построить специальную стену, а не нарушать конструкцию исторического памятника средневековья", - сказал Гусейнов.

Руководство государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер» пока не ответило на запрос о судьбе оставшейся части спорного строения, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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