Реакция на граффити со знаком Z стала месседжем властей Азербайджана

15 июня 2022, 15:55

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Информацией о задержании жителя Баку, подозреваемого в нанесении граффити с буквой Z на стене памятника культуры, власти Азербайджана подчеркнуто дистанцировались от поддержки российской военной операции на Украине, указали политобозреватель Тофиг Тюркель и общественный деятель Бахтияр Гаджиев. Публичная демонстрация знака Z стала прецедентом в столице Азербайджана, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня на крепостной стене в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" в Баку была нарисована буква Z, символизирующая поддержку российской военной спецоперации на Украине. По подозрению в этом административном нарушении полицейские задержали 67-летнего местного жителя Александра Сапрыкина.

Демонстрация знака Z в публичном месте в Баку произошла впервые после начала российской военной операции на Украине, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. По его мнению, инцидент привлек внимание тем, что знак Z ассоциируется с действиями российских войск.

"Конечно, территория историко-культурного заповедника «Ичеришехер» находится под особой охраной государства. Это священная культурная ценность Азербайджана. Это, по сути сохраненный историей средневековый Баку, который располагался на территории, обнесенной крепостной стеной. Там каждый камень дорог, поэтому объект находится под тщательной охраной: там повсюду камеры, любой даже мелкий проступок не останется незамеченным. История же с граффити Z вызвала резонанс в контексте событий на Украине", - сказал Тюркель.

Задержание Сапрыкина является "в определенной степени политическим месседжем миру" об отмежевании Азербайджана от действий российских военных на Украине, добавил политобозреватель.

Власти Азербайджана одинаково активно пресекают попытки проведения как антироссийских, так и антиукраинских публичных акций, пояснил он. "Азербайджан с самого начала занял нейтральную позицию в этом конфликте. Да, Баку оказывает гуманитарную помощь Украине медикаментами, топливом, продовольствием. Но и к антироссийским санкциям Азербайджан не присоединился. Между двумя странами по-прежнему активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, РФ использует транзитные возможности Азербайджана в международных перевозках", - сказал Тофиг Тюркель.

1 июня азербайджанские экономисты рассказали "Кавказскому узлу", что азербайджанским сельхозпредприятиям дали "зеленый свет" на поставки в Россию, и товарооборот Азербайджана с Россией вырос, а с Украиной резко сократился. При этом, хотя азербайджанская госнефтекомпания оказывает гуманитарную помощь Украине, безвозмездно поставляя топливо, на отношения Баку с Москвой это не влияет, так как власти Азербайджана, опасаясь снижения объемов торговли с Россией, вынуждены проводить согласованную политику, указали азербайджанские аналитики.

Задержание жителя Баку за граффити со знаком Z и муссирование этой темы в провластных СМИ Азербайджана преследует "определенные политические цели", считает руководитель Института общественной политики Бахтияр Гаджиев. "Растиражирование [в СМИ] этого единичного случая с изображением буквы Z является ничем иным, как попыткой властей Азербайджана представить себя «сторонником цивилизованного мира», пресекающего символы военной [спецоперации российских войск на Украине]. На самом деле же тесное партнерство между Баку и Москвой остается. Если бы правоохранители действительно были обеспокоены за культурное наследие Баку, то они не занимали бы созерцательную позицию по отношению к ранее имевшим место фактам разрушения зданий, имеющих историческую и культурную ценность, в ходе реконструкции самого «Ичеришехер» и других кварталов Баку", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Задержанный Александр Сапрыкин - гражданин Азербайджана, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД. Ведется расследование "в рамках административного производства", добавил он, воздержавшись от более подробного комментария.

Действия автора граффити с большой вероятностью могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, соответствующая статья 510 Кодекса об административных проступках предусматривает штрафа от 50 до 100 манатов (от 30 до 60 долларов) или до 15 суток ареста, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

Однако, согласно КоАП, наказание в виде ареста за административные правонарушения в отношении людей старше 65 лет не допускается, поэтому наказанием задержанному может быть денежный штраф, сообщил он. "Скорее всего, по истечению 24 часов после задержания Сапрыкина отпустят, выписав ему штраф или вынеся предупреждение", - отметил Иманов.

Граффити на крепостной стене может квалифицироваться как правонарушение независимо от содержания надписи, поскольку «Ичеришехер» является культурным памятником, охраняемый государством и включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, добавил он.

Однако уголовное преследование автора граффити маловероятно. "В УК Азербайджана есть статья 246 «Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры» (предусматривающая до двух лет лишения свободы. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"). Но в данном случае нет факта уничтожения. О повреждении также речь не идет, поскольку последствия совершенного деяния устранимы", - пояснил юрист.

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