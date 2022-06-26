Идея создания ингушской роты для отправки на Украину вызвала критику в соцсети

26 июня 2022, 12:24

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Роту добровольцев планируется создать в Ингушетии для отправки в зону военной операции на Украине, объявили представители властей. Пользователи Instagram* подвергли критике эту идею, предложив чиновникам отправить на Украину своих сыновей.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня росгвардейцы из Ингушетии, несколько месяцев участвовавшие в военной операции на Украине, вернулись на родину. Встретить их в Магасе пришли сотни людей, сообщила пресс-служба главы республики.

К 17 июня, согласно официальной информации властей, на Украине погибли не менее 10 уроженцев Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов.

По аналогии с «Дикой дивизией» в Ингушетии будет сформирована ингушская рота, сообщила 24 июня администрация Назрани. "Во Дворце культуры Назрани сегодня состоялся семинар с участием первого вице-премьера Ингушетии Евлоева Магомеда, военного комиссара Ингушетии Местоева Тимура, депутата Народного собрания РИ Олигова Багаудина. […] Основная цель встречи – разъяснение населению правил и условий несения контрактной службы в рядах Вооружённых Сил РФ. В данное время ведётся работа по созданию ингушской роты. […] Семинар прошел весьма продуктивно – прямо из зала более десятка человек изъявили желание подписать контракт", - говорится в публикации в Telegram-канале мэрии.

До 1917 года правительство царской России не привлекало горцев к военной службе массово, на основе обязательной воинской повинности, она заменялась денежным налогом. Однако горцы, желавшие добровольно вступить в ряды русской армии, зачислялись в созданную в 1914 году, в самом начале Первой мировой войны, Кавказскую туземную конную дивизию, более известную в истории как "Дикая дивизия". За годы войны через ряды Дикой дивизии прошли около 7000 горцев, и не было ни одного случая дезертирства, а желающих служить в ней было больше, чем квот, рассказала в 2014 году старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, кандидат исторических наук Наима Нефляшева.

В ингушскую роту предполагается набрать, а потом в месячный срок подготовить на полигоне 94 контрактника в возрасте до 50 лет. Добровольцы могут оформиться на контрактную службу на базе 503-го мотострелкового полка, дислоцирующегося в сельском поселении Троицкое Сунженского района, пройдя минимальный набор проверок. При этом людям с уголовным прошлым откажут в записи, рассказал на семинаре Магомед Евлоев.

По словам представителей властей, каждый контрактник, записавшийся в ингушскую роту, сразу же получит от властей региона по 100 тысяч рублей, сообщила 25 июня интернет-газета "Ингушетия".

Под сообщением мэрии Назрани в Telegram, по состоянию на 12.20 мск 26 июня, не опубликовано ни одного комментария. Эта же публикация, размещенная в Instagram*-паблике "Новости Ингушетии", на который подписаны 205 тысяч пользователей, набрала к этому времени 103 комментария.

Авторы большинства из них подвергли критике идею создания ингушской роты. "Ингушская рота должна охранять народ и территорию Ингушетии, а не в Украине [участвовать в боевых действиях]", - написал, в частности, shah_korolevskiy.

"Когда нужно [участвовать в боевых действиях], умирая за Россию, тогда она типа родина и матушка. А когда нужно [поднять] уровень жизни населения, социальные выплаты и зарплаты установить, как в других регионах, помочь многодетным семьям и молодым людям - господдержку, землю и жилье, восстановить права на жизнь и справедливость на территории своих предков и родителей, соблюдать законодательство страны, то ведет себя как мачеха... Пусть за эту империю умирают те, кому империя подарила земли Ингушетии", - написал evloev_ibragim_yhyevich.

"Я задаю вопрос чиновникам, запишите себя и своих деток, покажите нам пример, как и от кого защищать нашу любимую родину", - предложил umargelatkho. "Отправьте туда 300 евкуровцев, которые угрожали стоящим на митинге [в Магасе в 2019 году]! Аж сразу три роты!" – написал 1234567wgm890.

"Ни стыда, ни совести нет у тех людей, кто ходит и агитирует наших парней записываться в эту ингушскую роту", - высказал мнение abdullayovlo. "Пусть те чиновники, которые там сидят, едут туда... и их сыновья", - предложил 404.ing.

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