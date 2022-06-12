Группа участников спецоперации на Украине вернулась в Ингушетию

12 июня 2022, 22:52

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Росгвардейцы из Ингушетии сегодня вернулись на родину со спецоперации на Украине, встретить их пришли сотни людей, сообщила пресс-служба главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня с Украины вернулась группа росгвардейцев из Кабардино-Балкарии, после отдыха они вновь будут отправлены на Украину, сообщил глава республики Казбек Коков.

Встреча сотрудников и военнослужащих Росгвардии и ОМОН "Беркут-Юг" Управления Росгвардии по Ингушетии, участвовавших в спецоперации на территории ДНР и ЛНР, прошла сегодня в Магасе на площади перед Башней Согласия. Бойцы Росгвардии участвовали в специальной военной операции на протяжении нескольких месяцев. На площадь пришли сотни людей, среди которых были родственники вернувшихся росгвардейцев, говорится в сообщении на официальном сайте республики.

С приветственным словом выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, он указал, что командировка длилась "около четырех месяцев". Вернувшихся росгвардейцев наградили юбилейной медалью "30 лет Республике Ингушетия", сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Напомним, согласно официально озвученной информации, во время спецоперации на Украине погибло не менее десяти жителей Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

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