Встреча в Магасе росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Донбассе, 12 июня 2022 года. Фото: пресс-служба главы Ингушетии. https://ingushetia.ru/news/v_magase_otmetili_den_rossii_s_uchastiem_rosgvardeytsev_i_omonovtsev_vernuvshikhsya_iz_donbassa/

12 июня 2022, 22:52

Группа участников спецоперации на Украине вернулась в Ингушетию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Росгвардейцы из Ингушетии сегодня вернулись на родину со спецоперации на Украине, встретить их пришли сотни людей, сообщила пресс-служба главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня с Украины вернулась группа росгвардейцев из Кабардино-Балкарии, после отдыха они вновь будут отправлены на Украину, сообщил глава республики Казбек Коков.

Встреча сотрудников и военнослужащих Росгвардии и ОМОН "Беркут-Юг" Управления Росгвардии по Ингушетии, участвовавших в спецоперации на территории ДНР и ЛНР, прошла сегодня в Магасе на площади перед Башней Согласия. Бойцы Росгвардии участвовали в специальной военной операции на протяжении нескольких месяцев. На площадь пришли сотни людей, среди которых были родственники вернувшихся росгвардейцев, говорится в сообщении на официальном сайте республики.

С приветственным словом выступил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, он указал, что командировка длилась "около четырех месяцев". Вернувшихся росгвардейцев наградили юбилейной медалью "30 лет Республике Ингушетия", сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Напомним, согласно официально озвученной информации, во время спецоперации на Украине погибло не менее десяти жителей Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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