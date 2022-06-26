Жительница Семикаракорска обжаловала штраф за дискредитацию армии

26 июня 2022, 01:14

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Суд в Семикаракорске оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Наталью Кирилюк по статье о дискредитации российской армии за сообщение в "Одноклассниках". Женщина не согласилась с решением суда и обжаловала его.

Семикаракорский районный суд Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Кирилюк, разместившую 25 февраля в социальной сети "Одноклассники" сообщение, которое, как решил суд, дискредитировало использование Вооруженных Сил России.

В сообщении также был призыв к воспрепятствованию использования российской армии в "...целях защиты интересов Российской Федерации и граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в постановлении, размещенном на сайте Семикаракорского районного суда.

Наталья Кирилюк не признала себя виновной, напомнив в письменном возражении в суд о Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которых закреплено право на свободу выражения мнения.

Она пояснила, что свое мнение на странице в соцсети она опубликовала 25 февраля, в то время как статья 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях была введена в действие 4 марта.

Она пояснила, что "…не могла заранее предвидеть, что высказанное мнение может быть квалифицировано как дискредитация вооруженных сил. После того, как прибывшие к ней сотрудники полиции 28 марта 2022 года сообщили ей о противоправном характере ее действий, в этот же день она удалила свое высказывание из социальной сети". Таким образом, запись находилась в свободном доступе с 25 февраля по 28 марта.

Однако суд не прислушался к ее доводам и 20 мая оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Наталья Кирилюк не согласилась со штрафом и обжаловала его в Ростовском областном суде. Дело поступило в суд 3 июня. Судебное заседание по этому делу назначено на 6 июля.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня стало известно о том, что суд в Ростове-на-Дону назначил 30 тысяч рублей штрафа активистке Наталье Бондаревой, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил России после пацифистского пикета.

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