Суд утвердил штраф работнице школы в Ростовской области за дискредитацию армии

18 июня 2022, 03:15

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Ростовской облсуд оставил в силе штраф в 30 тысяч рублей техслужащей школы Елене Шахтемировой, обвиненной в дискредитации российских военных за высказывания о спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростовской области регулярно подвергаются наказаниям по статье о дискредитации российских военных и по статье о распространении про них фейков. Так, 16 июня стало известно, что суд в Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника казачьей дружины Игоря Картушина, признав его виновным в дискредитации российских военных из-за публикации листовки в мессенджере.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ростовский облсуд подтвердил решение Октябрьского райсуда о штрафе в размере 30 тысяч рублей Шахтемировой, сообщил 17 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Райсуд назначил ей наказание по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за то, что она высказалась о спецоперации на Украине во время разговора с коллегами, отмечается в сообщении.

На Шахтемиров пожаловались коллега, сообщил "Кавказ.Реалии"**. В суде сотрудница школы пояснила, что "это был частный разговор с коллегами", "она не призывала ни к каким действиям, не организовывала митинг".

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* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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