Выходцы с Северного Кавказа стали чемпионами России по вольной борьбе

25 июня 2022, 22:35

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На чемпионате России по вольной борьбе, который проходит в Тыве, определены первые победители в четырех весовых категориях. Ими стали спортсмены из Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии.

Сегодня на проходящем в Кызыле чемпионате России по вольной борьбе состоялись финальные поединки в неолимпийских весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг. Победителем в весовой категории до 61 кг стал спортсмен из Дагестана Абасгаджи Магомедов. Уроженец Цумадинского района стал чемпионом России уже в третий раз, пишет издание "Молодежь Дагестана". На втором месте в этой же категории – также дагестанский спортсмен Ахмед Идрисов, бронзовую медаль получили Чермен Тавитов из Северной Осетии и дагестанец Башир Магомедов.

В весовой категории до 70 кг золото досталось уроженцу Чечни Исраилу Касумову. Спортсмен республиканского спортивного клуба «Ахмат» в прошлом году также завоевал золото на чемпионате России, который проходил в столице Бурятии - городе Улан-Удэ и, таким образом, является двукратным чемпионом России по вольной борьбе, передает "Грозный-информ". В числе обладателей бронзы в это же категории дагестанец Курбан Шираев. Победителем в весовой категории до 79 кг стал уроженец Кабардино-Балкарии, выступающий за Крым, Малик Шаваев, второе место занял Магомед Магомаев из Дагестана, выступавший за команду Брянской области. Среди бронзовых призеров в этой категории Радик Валиев из Северной Осетии.

В весовой категории до 92 кг чемпионом стал дагестанский спортсмен Магомед Курбанов, его земляк Магомед Шарипов получил бронзовую медаль, с ним третье место разделил Владислав Валиев из Владикавказа, следует из информации на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Чемпионат России по спортивной борьбе в Кызыле проходит с 23 по 27 июня, передает РИА Новости.

Ранее "Кавказский узел" писал, что уроженцы Северного Кавказа показывали хорошие результаты и на других спортивных соревнованиях. Так, в начале апреля боксер из Дагестана Альберт Батыргазиев победил азербайджанского боксера Гайбатуллу Гаджиалиева и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP). В октябре 2021 года спортсмен из Дагестана Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в финале чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло. Эта победа сделала его пятикратным чемпионом мира. Среди победителей Олимпиады в Токио летом 2021 года также были спортсмены из регионов Северного Кавказа.

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