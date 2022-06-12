Момент соревнований на глубинном чемпионате России по фридайвингу в Кабардино-Балкарии, 8 июня 2022 года. Скриншот со страницы https://vk.com/photo-1789396_457245479

12 июня 2022, 23:51

Чемпионат России по фридайвингу прошел в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии завершился первый независимый от международных ассоциаций глубинный чемпионат России по фридайвингу, в нем участвовало 36 сильнейших фридайверов со всей страны.

С 8 по 12 июня на Голубом озере Черек-Кёл в Кабардино-Балкарии проходил глубинный чемпионат России 2022 года.

Спортсмены соревновались в четырёх дисциплинах: нырянии в глубину без ласт, используя только силу собственных мышц; нырянии в глубину, используя раздельные ласты; ныряние в глубину, подтягиваясь вдоль троса на руках; ныряние в глубину, используя моноласту, сообщила на своем сайте Федерация фридайвинга.

Судейство проходит по правилам Федерации фридайвинга и Министерства спорта России, организовали чемпионат Федерация фридайвинга и Рязанская областная Федерация подводного спорта.

"Мы взяли за основу все лучшие международные практики и создали собственную систему регистрации рекордов, организации соревнований и разработки стандартов обучения в области ныряния на задержке дыхания", - процитировал исполнительного директора федерации Валерия Радченко ТАСС.

Горное озеро для состязаний было выбрано неслучайно, его глубина - 309 метров. Вода в озере всегда спокойная и в нем нет опасных для погружения подводных течений, поэтому соревнующиеся могут безопасно совершать спуски, сообщило сегодня издание "МИР 24".

"Особый состав воды, в которой содержится очень много сероводорода. Горное озеро карстового происхождения, здесь пониженное атмосферное давление. Все эти составляющие влияют на атлета", - пояснил председатель рязанской областной Федерации подводного спорта Дмитрий Спиридонов.

Дайверы соревновались в четырех дисциплинах с разной глубиной погружения, температура воды не превышала девять градусов. 

Чемпионат России по фридайвингу впервые проводится независимо от международных ассоциаций. Создана собственная система регистрации рекордов, разработаны собственные стандарты обучения в области ныряния и на задержку дыхания, сообщило на своем сайте "Общественное телевидение России".

В соревнованиях принимала участие и Ольга Маркина из Санкт-Петербурга - одна из сильнейших фридайверов страны, мировая рекордсменка Гиннесса по погружению в глубину под лёд.

"Суперклассный антистресс. Твое сознание как белый лист, ты думаешь только о самом погружении и находишь себя в моменте, находишь себя в воде, в соединение со стихией", - заявила Ольга Маркина. 

Напомним, что Кабардино-Балкария часто принимает и другие спортивные мероприятия. Так, "Кавказский узел" писал, что в марте на Эльбрусе прошли соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week, в которых приняли участие более 80 фрирайдеров. А в Приэльбрусье с 4 по 8 мая проходил фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2022, который собрал более 160 спортсменов.

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Примечание:

"Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус", "Власти Кабардино-Балкарии выделили 255 миллионов на развитие инфраструктуры курортов", "Курорт "Эльбрус" возобновил работу",

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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