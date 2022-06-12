Чемпионат России по фридайвингу прошел в Кабардино-Балкарии

12 июня 2022, 23:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии завершился первый независимый от международных ассоциаций глубинный чемпионат России по фридайвингу, в нем участвовало 36 сильнейших фридайверов со всей страны.

С 8 по 12 июня на Голубом озере Черек-Кёл в Кабардино-Балкарии проходил глубинный чемпионат России 2022 года.

Спортсмены соревновались в четырёх дисциплинах: нырянии в глубину без ласт, используя только силу собственных мышц; нырянии в глубину, используя раздельные ласты; ныряние в глубину, подтягиваясь вдоль троса на руках; ныряние в глубину, используя моноласту, сообщила на своем сайте Федерация фридайвинга.

Судейство проходит по правилам Федерации фридайвинга и Министерства спорта России, организовали чемпионат Федерация фридайвинга и Рязанская областная Федерация подводного спорта.

"Мы взяли за основу все лучшие международные практики и создали собственную систему регистрации рекордов, организации соревнований и разработки стандартов обучения в области ныряния на задержке дыхания", - процитировал исполнительного директора федерации Валерия Радченко ТАСС.

Горное озеро для состязаний было выбрано неслучайно, его глубина - 309 метров. Вода в озере всегда спокойная и в нем нет опасных для погружения подводных течений, поэтому соревнующиеся могут безопасно совершать спуски, сообщило сегодня издание "МИР 24".

"Особый состав воды, в которой содержится очень много сероводорода. Горное озеро карстового происхождения, здесь пониженное атмосферное давление. Все эти составляющие влияют на атлета", - пояснил председатель рязанской областной Федерации подводного спорта Дмитрий Спиридонов.

Дайверы соревновались в четырех дисциплинах с разной глубиной погружения, температура воды не превышала девять градусов.

Чемпионат России по фридайвингу впервые проводится независимо от международных ассоциаций. Создана собственная система регистрации рекордов, разработаны собственные стандарты обучения в области ныряния и на задержку дыхания, сообщило на своем сайте "Общественное телевидение России".

В соревнованиях принимала участие и Ольга Маркина из Санкт-Петербурга - одна из сильнейших фридайверов страны, мировая рекордсменка Гиннесса по погружению в глубину под лёд.

"Суперклассный антистресс. Твое сознание как белый лист, ты думаешь только о самом погружении и находишь себя в моменте, находишь себя в воде, в соединение со стихией", - заявила Ольга Маркина.

Напомним, что Кабардино-Балкария часто принимает и другие спортивные мероприятия. Так, "Кавказский узел" писал, что в марте на Эльбрусе прошли соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week, в которых приняли участие более 80 фрирайдеров. А в П риэльбрусье с 4 по 8 мая проходил фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2022, который собрал более 160 спортсменов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.