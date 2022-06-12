Футбольная лига пригрозила наказанием игрокам за массовую драку в Махачкале

12 июня 2022, 13:00

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Футболисты команд "Дербент" и "Куяда" по решению контрольно-дисциплинарной комиссии будут наказаны за массовую драку после матча в Махачкале, заявила сегодня Национальная футбольная лига Дагестана. Минспорта республики поддержало позицию лиги.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня в стыковом матче за право выступить в высшей лиге Национальной футбольной лиге Дагестана команда "Дербент" победила команду "Куяда" со счетом 3:1. После последнего свистка арбитра футболисты устроили драку на поле, к ним присоединились и болельщики.

Инициаторами потасовки на поле Дагестанского государственного аграрного университета в Махачкале стали игроки команд, подтвердила сегодня Национальная футбольная лига (НФЛ) Дагестана.

"После завершения матча между игроками команд произошел конфликт, в дальнейшем переросший в потасовку с выходом болельщиков на поле", - говорится в публикации в Telegram-канале лиги.

НФЛ "осуждает любые проявления неуважения на футбольном поле и неспортивного поведения", подчеркивается в сообщении. "Свой талант и энергию футболистам обеих команд надо направлять на футбол и зрелищность для болельщиков, а не на действия, которые не красят футбол", - сообщила пресс-служба лиги.

Инцидент не останется без внимания, отмечается в публикации. "Решением контрольно-дисциплинарной комиссии виновные понесут наказание. Руководство НФЛ Дагестана совместно с Министерством по физической культуре и спорту РД и Федерацией футбола РД также проведут общее собрание с тренерами и спортсменами, участвовавшими в данном инциденте", - заверила НФЛ.

Минспорта Дагестана сегодня процитировало в своем Telegram-канале заявление НФЛ. "Минспорт Дагестана поддерживает заявление НФЛ Дагестана", - кратко поясняется в публикации.

Что стало поводом для конфликта игроков, НФЛ и Минспорта не уточнили в своих сообщениях.

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